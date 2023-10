Nei, det uttales ikke «Masta»

Vi biljournalister får reise mye på lanseringer over hele verden. Vi snakker med ingeniører og produktspesialister fra blant annet Kina, Japan, Korea, Tyskland og Frankrike – og får oss ofte en liten overraskelse når de omtaler sine egne bilmerker.

For det er slett ikke alltid at den korrekte uttalen av bilmerkene, eller hjemlige uttalen om du vil, harmonerer helt med den norske.

I denne saken har vi samlet ti bilmerker som kanskje uttales litt annerledes enn du trodde. Kjenner du flere? Ikke nøl med å tipse oss. Mailadressen vår finner du nederst.

Japan

1: Mazda: Vi starter med en skikkelig klassiker fra Japan, med lange tradisjoner i Norge.

Vi nordmenn sier gjerne «Masta» eller «Masda», men japanerne sier «mats-uda». Selskapets grunnlegger het da også Jujiro Matsuda.

Z blir altså til en ts-lyd, på samme måte som i pizza. Og så kommer u-en som en kort vokal foran «da» for å lette på uttalen. Trykket ligger på første stavelse.

2: Subaru: Vi holder oss i Japan litt til, og tar turen til Subaru, et merke mange nordmenn har et kjært forhold til.

De fleste av oss uttaler navnet som det staves, med trykk på a-en. Japanerne derimot, sier «subb-aro», med et klart trykk på første stavelse.

MAZDA 6: Eller skal vi si Matsuda 6? Foto: broom

Sør-Korea

3: Hyundai: Vi forflytter oss raskt over Japanhavet til Sør-Korea og Hyundai. Dette navnet var det mange som stusset på da det koreanske bilmerket etablerte seg i Norge på begynnelsen av 90-tallet. Mange uttaler navnet omtrent som det staves, eventuelt «Hyndai» eller «Hundai».

I Sør-Korea sier derimot de aller fleste «han-dei». Vi har også hørt varianten «hu-jan-de», med likt trykk på alle tre stavelser. Etter hva vi erfarer, er ikke dette normalen.

Frankrike

4: Peugeot: Fra Korea går turen videre med fly til Frankrike. Da jeg var guttunge og begynte å lese bilblader, var jeg overbevist om at franske Peugeot og Pisjå var to forskjellige bilmerker. Det er det naturligvis ikke.

I Norge sier de fleste «pisjå» eller «pesjå», men franskmennene er litt mer avanserte. Som du kanskje vet, blir gjerne «eu» uttalt «ø» internasjonalt. Slik er det også med første stavelse i Peugeot. Franskmennene legger på en stemt s foran «jå». Korrekt, fransk uttale blir dermed «pø-zjå».

Vi finner forresten historiske eksempler på bruk av «eu» for ø også i Norge. Ofte dreier det seg om lånord fra nettopp fransk. Sjåfør (chauffeur) og spisestedet Bryggen Tracteursted i Bergen, er gode eksempler.

5: Citroën: Vi holder oss i Frankrike litt til. Peugeots søstermerke Citroën har disse rare prikkene over e-en, og de fleste nordmenn sier «sitroeng».

På fransk er det derimot ingen stum g til slutt, men en dobbel n. Korrekt uttale er rett og slett «si-tro-enn», med trykk på siste stavelse.

NY PØZJÅ: Elbilen E-208 er et av de siste tilskuddene fra Pøzjå. Foto: broom

Spania

6: SEAT: Vi flytter oss over til nabolandet Spania, og til et eksotisk bilmerke som vi så overalt på Gran Canaria på 80-tallet. Seat produserte i starten utvalgte Fiat-modeller for det spanske markedet. Siden 1986 har Seat vært en del av Volkswagen-konsernet, og har også tidvis bemerket seg på norske salgslister.

Men hvordan skal navnet egentlig uttales? Dette er heldigvis enkelt. Uttalen er rett og slett «se-at» med likt trykk på begge stavelser, ikke «sit» eller «si-at» som enkelte kanskje skulle tro.

SEAT er forresten et akronym, og bokstavene står for Sociedad Española de Automóviles de Turismo. På norsk blir det noe sånt som «samfunn av spanske turbiler».

Italia

7: FIAT: Vi må nesten ta med italienske Fiat også, som vi hørte bli uttalt «fjatt» på en pressekonferanse vi nylig overvar i Torino. Men vedkommende toppsjef som stod for presentasjonen av nye Fiat 600e, var ikke italiener, men franskmann. Det forklarer den saken.

Vi fikk senere bekreftet at korrekt uttale er «fi-at», med likt trykk på begge stavelser. Ganske likt som Seat altså, og helt i tråd med vanlig, norsk uttale.

Men visste du forresten at FIAT også er et akronym? Bokstavene står for Fabrica Italiana di Automobile di Torino, som ganske enkelt betyr «italiensk bilfabrikk i Torino».

Kina

8: Hongqi: Vi forflytter oss mer enn 9.200 kilometer i luftlinje, fra Torino til Shanghai og kinesiske Hongqi. Du vet, den majestetiske doningen med Rolls Royce-inspirert grill, som flere tusen nordmenn har skaffet seg de siste par årene.

Man skulle kanskje tro at uttalen var «hånki», og dette sa vi også i redaksjonen i starten. «qi» uttales derimot «kji», og korrekt uttale blir dermed «hång-kji», med likt trykk på begge stavelser.

HÅNGKJI: Ikke noe Hånki her i gården, altså. Foto: broom

9: BYD: Mer kinesisk, denne gangen til en produsent som på rekordtid har blitt verdens største på elektrifiserte kjøretøy. BYD står for Build Your Dreams, ikke Bring Your Dollars, som enkelte humorister har foreslått.

I Norge sier vi ganske enkelt «byd». Det offisielle, kinesiske navnet på BYD Auto er derimot 比亚迪汽车; eller Bǐyàdí Qìchē. Og der sier man rett og slett «bi-ya-di», med likt trykk på hver stavelse.

10: Xpeng: Det siste eksempelet vårt er også en kinesisk nykommer. Vi har etterhvert lært oss å si «ekspeng», noe som også brukes av Xpeng selv i Norge.

Selskapet som står bak bilmerket er Xiaopeng Motors Technology, og kinesiske representanter fra Xiaopeng som Broom har snakket med, omtaler bilmerket konsekvent som «sjao-peng».

Så nå vet du det!

Har du flere eksempler? Ikke nøl med å sende dem til bjorn@broom.no

