Nå kan det bli slutt på dette problemet

Det er knapt noen Tesla-ladestasjoner som ikke har åpnet for andre biler enn Teslas egne.

Tesla har blant de best utbygde ladenettverkene i landet, makseffekten er høy og ladeprisene er samtidig blant de laveste. Det er med andre ord mange grunner til å bruke en slik stasjon når du skal på langtur og trenger et ladestopp.

Det er imidlertid ikke like enkelt for alle å lade på disse stasjonene.

For kort kabel

Problemet har en fysisk forklaring: Ladekabelen er bare 150 centimeter lang. Den er tilpasset Teslas egne biler, som har ladekontakt på venstre side bak.

Andre biler har gjerne ladekontakten på en av sidene, bak forhjul eller foran bakhjul. Når disse skal lade hos Tesla, må de ofte stå parkert slik at de opptar flere plasser for å få lade, som vi ser et godt eksempel på i bildet øverst i saken.

Særlig er dette et problem der stolpene står inntil en mur eller vegg, som på bildet. På andre stasjoner kan det være enklere, men ofte må bilene stå utenfor markeringene i asfalten for å få koblet til.

Spar hundrevis av kroner på å lade «riktig»

Dobler lengden

KORT: Ladekabelen på eksisterende Tesla-stolper er bare 150 centimeter lang. Foto: broom

Det er imidlertid håp i hengende kabel. Tesla er nemlig i ferd med å rulle ut nye ladestolper med tre meter lange ladekabler.

Den første stasjonen med de nye stolpene er allerede tatt i bruk. Den finner vi på E6 ved avkjøringen til Jessheim nord, like ved Gardermoen.

LANG NOK: Med tre meter lang ladekabel rekker man fram til ladeporten på de aller fleste biler, uten å måtte sperre for andre ladere.

De nye stolpene har nøyaktig samme fotavtrykk som de gamle, noe som gjør det mulig å bytte ut de gamle stolpene med nye. Hvorvidt Tesla kommer til å gjøre dette, er imidlertid uvisst. Vi har vært i kontakt med dem med spørsmålet, men de vil verken bekrefte eller avkrefte dette.

Det som derimot er sikkert, er at det kun er de nye stolpene som har støtte for kortbetaling. Det er et krav som stilles til alle nye ladestolper som settes opp i Norge nå, og det er derfor grunn til å tro at fremtidige Tesla-ladestasjoner vil være av den nye typen – med lang kabel.

Blant de billigste

Den siste tiden har en rekke ladeoperatører skrudd ned prisene sine, men Tesla er fortsatt stort sett billigst på lynlading.

Ifølge Elbilforeningens prisoversikt varierer prisene på lading hos Tesla mellom 3,30 og 5,15 kroner per kWt for andre bilmerker enn Tesla.

Ifølge Tesla selv, var snittprisen for Tesla-eiere 2,55 kroner pr kilowattime 28. september. For andre bilmerker var snittprisen 3,65 kroner.

(Artikkelen er først publisert av Broom)