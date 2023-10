Skulle aldri kommet til Norge: Denne er det bare én av

Den norske bilparken domineres av kjente merker og modeller. Det er ikke så rart. De fleste av oss er nå en gang flokkdyr når vi velger bil.

Men så finnes det (heldigvis) noen unntak. Blant dem en bil som aldri var ment for det norske markedet og som virkelig er en sjeldenhet: Nemlig en Lada Priora stasjonsvogn.

Har du aldri hørt om den? Det er i så fall ikke så rart. Denne bilen er fra 2011, dermed også et årstall da Lada-importen til de aller fleste europeiske land var avsluttet.

Fått det inn fra barndommen

Men Lars Erik Bakke fra Løten lot seg ikke stoppe av det. Han har nemlig et svært nært forhold til Lada.

– Jeg er utdannet bilmekaniker og finner meg ikke helt til rette i VW, BMW eller Mercedes. Har aldri likt visse motorer med registerkjedefeil osv. Jeg har eid Volvo 740, Ford Sierra, Mitsubishi Lancer og Toyota Carina tidligere, men det har føltes feil hver gang og jeg har endt med å kjøpe ett eller to Lada-prosjekter, forteller Lars Erik.

– Valg av bil er på ingen måte politisk motivert, jeg har fått det inn fra barndommen av og husker hvor ille jeg synes baksetet på Skoda Octavia var i 1998, i forhold til fattern's gamle Lada Samara som vi brukte hver dag fra 1995, sier han.

Dette var siste modell, før de forsvant fra Norge

Måtte ha mer plass

Den forrige bruksbilen hans var en 1997-modell Lada Samara. Så ble det familieforøkelse...

– Jeg fant fort ut at barnesete og vogn tar plass. Derfor bestemte jeg meg for å handle stasjonsvogn. Jeg begynte å kikke på franske merker, men de blir fort dyre og det er Lada jeg vil ha, samme hva.

Dermed begynte Lars Erik å tråle nettet, i Sverige og Tyskland.

Testen av Lada endte med slakt

SKADE: Her snakker vi sjelden stasjonsvogn! Som du kan se har bilen fått en skade i hekken, den må utbedres. Foto: Privat.

Kjøpt seg noen utfordringer

– En ti år gammel bil kunne la seg kjøpe for min lommebok. Da er det to Lada-valg: Kalina eller Priora. Plutselig en vinterdag dukket denne opp til salgs rett utenfor Hamburg, forhandler hadde drevet business i 33 år og jeg spurte om eksport. Det var null stress. Bilen skulle være meget pen og nyservet. I tillegg var det klimaanlegg på den, til fruens jubel. Naboen er fra Bremen og sa seg villig til å kjøre bilen til kaia i Kiel. Dit ble bilen fraktet og tollet inn i Oslo. Broren min jobber i Oslo så han kjørte den hjem fra jobb, forteller Lars Erik som raskt skjønte at han hadde kjøpt seg noen utfordringer:

Kjøpeguide: Lada Niva – Ekte offroader til lavpris

Blir spiker...

Nå har den imidlertid gjort jobben for Lars Erik og familien og er til salgs. Fiat Croma er ny bruksbil for dem, dessuten har eieren mange andre biler som trenger stell og oppmerksomhet.

Det hører også med til saken at Ladaen har fått en skade bak. Den bør på jigg eller et rettebord. Det er noe rust, men ikke mer enn at selgeren mener det bør la seg fikse.

– Jeg håper noen tar jobben, ellers blir det spiker av den, sier Lars Erik.

Prisforlangende er ikke mer enn 10.000 kroner. Bilen kom til Norge i 2021 og har til sammen rullet 156.000 kilometer.

Klikk her for å se annonsen på bilen

Litt av en samling

Uansett hva som skjer med denne bilen, Lars Erik blir ikke Lada-løs med det første. Slik ser samlingen ut nå:

21062 (1979-modell 1600)

21065 (1982-modell 1600DL)

2107 (1984-modell 1500)

2107 (1989-modell 1600)

2108 (1997-modell Cabrio 1500i)

2109 (1997-modell 1500i)

2121 (1989 -modell Niva)

I tillegg har han også en Moskvitch 403 (1964-modell 1400) og en svært sjelden 1982-modell IZH pickup fra 1983.

Startet karrieren i NSB: Nå er dette sjeldent

(Artikkelen er først publisert av Broom)