Dette mener nordmenn om å eie bil: – Oppsiktsvekkende tall

Føler du at du det er problematisk å klare seg uten bil? I så fall er du i godt selskap.

I en fersk undersøkelse som Norstat har utført for Santander Consumer Bank, kommer det fram at mer enn to tredjedeler av befolkningen er avhengige av bilen for å få hverdagen til å gå opp.

Samtidig kommer det fram at de færreste ser for seg at det blir noen endring på det de neste årene. Så mange som tre av fire nordmenn forventer at de kommer til å eie bil om fem år.

– Oppsiktsvekkende høye tall

POSITIV: Trond Brakken og Santander mener undersøkelsen bekrefter et fortsatt sterkt privatmarked for bil. Foto: Broom

Undersøkelsen avslører også at det er forskjeller på by og land. Gjennomgangstonen er som ventet at bilen er viktigere for folk utenfor byene enn i byene. Likevel står bilen sterkt også her. I Oslo svarer for eksempel over halvparten av respondentene at de vil eie bil om fem år.

– Det er for oss oppsiktsvekkende å se hvor høye tallene er, gitt de store kollektivsatsningene vi særlig har sett i storbyene og kostnadsøkningene vi har sett knyttet til å eie bil, sier kommunikasjonsdirektør i Santander, Eskil Pedersen.

De sterkeste forskjellene kommer imidlertid fram når man bryter ned funnene i alderssegmenter.

– Det er først og fremst de yngste og de eldste blant oss som ser for seg å leve uten bil i fremtiden. Ser man derimot på de aldersgruppene som strekker seg fra starten av 30-årene og opp til fylte 60, svarer godt over 80 prosent at de ser for seg å eie bil også i fremtiden. Det betyr at vi kan vente oss et sterkt privatmarked for bil i årene som kommer, sier Trond Brakken, kommersiell direktør i Santander i Norge.

Advarer mot flere avgifter

Samtidig opplever bilbransjen tøffe tider om dagen, og særlig nybilsalget har fått en skikkelig knekk dette året. Høyere lånerente og sterk prisvekst er noe mange nordmenn har fått kjenne på kroppen, og da blir det gjerne til at nybilkjøpet blir skjøvet på.

Elbilforeningen advarer mot følgene.

– Det ville være veldig uklokt å gjøre elbilene enda dyrere i 2024. Bilkjøp er den nest største investeringen for norske familier, en investering mange familier nå vurderer om de har råd til, sier kommunikasjonsleder Unni Berge i Elbilforeningen.

Hun legger til at nye avgiftsskjerpelser for elbil i neste års statsbudsjett, samtidig vil gjøre det svært krevende å få den nødvendige reduksjonen i klimagassutslipp som må til for nå klimamålene.

Siden den uttalelsen har regjeringen levert sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Der kommer det blant annet fram at det kan bli dyrere å eie en elbil enn bensin- og dieselbil i 2024.

AVGIFTSTAPERE: Porsche Taycan er blant bilene som har blitt betydelig dyrere i 2023 enn i 2022. Nå ligger mange av dem til salgs brukt på Finn. Foto: Broom

God fart i bruktbilmarkedet

Men det er uansett ikke aktuelt å kjøpe ny bil for de aller fleste av oss. Det er det samme bildet nå som det alltid er, de fleste kjøper bruktbil. Og i dette markedet er det god fart om dagen.

– Bruktmarkedet står sterkt, selv i krevende økonomiske tider. Santander opplever også at kundene har klart å tilpasse sin økonomiske situasjon. Andelen som ber om avdragsfrihet er stabilt og under nivåene vi opplevde under pandemien, sier Pedersen i Santander.

Samtidig ser det ut til at flere velger å kjøre bilene sine litt lenger nå enn tidligere.

– Antall personbiler vraket mot pant i første halvår var i overkant av 45.000, det er 8 prosent færre enn i samme periode i fjor. Det ser ut som flere velger å beholde bilen litt lenger, sier Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

