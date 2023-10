UP varsler storkontroll.

Utrykningspolitiet holder ofte kontroller på norske veier. Denne uken varsler de på ny storkontroll.

Denne gangen er det et samarbeid med trafikkpoliti over hele Europa, og fokuset er på feil eller manglende bruk av bilbelte og ulovlig bruk av mobiltelefon.

Sistnevnte fikk kraftig oppjustert forelegget i fjor, og man må nå betale en bot på 9700 kroner hvis man bruker mobiltelefonen ulovlig mens man kjører bil.

Storkontrollen har fått navnet «Operation focus on the road», skriver DinSide.

Overfor DinSide presiserer UP at det som sjåfør er viktig å ha oppmerksomheten rettet mot trafikken og sørge for at bilbelte er riktig festet på alle i kjøretøyet.

– Dette er to enkle og effektive sikkerhetstiltak man alltid skal huske på før og under kjøreturen, legger UP til.