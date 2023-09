Slik får du ny bil – uten å ta opp stort lån

Drømmer du om ny bil, men har lite penger på kontoen? Den siste tiden har det dukket opp en rekke leasing-avtaler myntet på nettopp deg. Det har kanskje aldri vært enklere å få ny bil – uten å ha én krone tilgjengelig.

En av årsakene er at mange importører og forhandlere sliter med å selge nye biler om dagen, og flere sitter med biler på lager som de ønsker å få ut til kunder så raskt som mulig. Da kan gode leasingavtaler være et effektivt virkemiddel.

Det er imidlertid en del ting man bør vite før man hopper på de mest fristende tilbudene.

Tøffere å få billån – dette kan bli løsningen

Hva er egentlig leasing?

Å lease en bil betyr i praksis at du leier den i en begrenset periode, typisk tre-fire år, før du leverer den tilbake til utleier. I leieperioden må du tegne forsikring og sørge for å følge opp bilen med servicer og normalt vedlikehold.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

I tillegg til å måtte betale en fast månedsleie, må du som regel også betale en god slump i det du henter ut bilen. Dette kalles gjerne forskudd eller startleie.

Ofte kan du bestemme selv hvor mye du vil betale i startleie. Jo mer du betaler, desto rimeligere blir månedsleien. I tillegg kommer en etableringsgebyr, som skal dekke det administrative ved å sette opp en avtale.

I leieperioden må du passe på at du ikke kjører mer enn det du har avtalt som årlig kjørelengde. Avvik og unormalt høy slitasje må du fort betale mange tusenlapper for, når du leverer tilbake bilen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det kan også være kostbart å bryte kontrakten midt i leieperioden. Alt dette er ting du må sette deg nøye inn i før du tegner kontrakt.

Kraftig økning - mange sliter med billånet

UNDER 4.000 KRONER: Crossoveren MG4 er en av bilene som kan leases til gunstig pris for tiden, uten startleie. Foto: ©chrislawrence Foto: broom

Kutter startleie til null

Den siste tiden har flere og flere aktører lokket med leasingavtaler uten startleie. Eksempelvis kan du lease den store sjuseteren BYD Tang for 5.990 kroner i måneden. Normalt har du måttet betale 152.783 kroner i startleie, for å få denne månedsprisen. I kampanjeperioden slipper du dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men man skal ikke lete lenge før man finner en rekke andre eksempler. Den romslige SUV-en Maxus Euniq6 kan du få til 4.990 kroner måneden – også denne slipper du startleie på, normalt 35.113 kroner.

Og kan du leve med noe enklere, kan du få MG4, Opel Mokka-e og Nissan Leaf til så lite som 3.999 kroner i måneden.

Du finner flere eksempler lenger ned i saken.

Her kommer en ny form for bilhold

Fra lange ventelister til levering på dagen

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank1, mener det ikke er tilfeldig at disse tilbudene dukker opp akkurat nå.

– Vi har på kort tid gått fra ventelister til muligheten for levering på dagen. Forhandlere og importører har mange usolgte biler stående klare for levering. Noen modeller er nok også ganske tungsolgte, så her handler det om å få ut bilene før det kommer nyere og bedre modeller, sier han til Broom.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Samtidig har mange valgt å utsette kjøp av bil siden alt er så dyrt og renta er blitt så høy. Da bruker forhandlerne i samarbeid med importørene alle triksene de har i boka for å få solgt alle bilene de sitter inne med. Gunstig finansiering er ett av knepene, eller virkemidlene for å få salg, sier Gundersen til Broom.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nå ryker bildrømmen

Sjekk alltid alt med liten skrift

Gundersen peker på en rekke ting man bør sjekke før man inngår en leasing-avtale, uavhengig av om det er startleie eller ikke.

– Husk at det er summen av forskuddsleie og månedsleie som forteller deg hvor mye leasingen koster deg. Når du sammenligner ulike tilbud, må du altså se på totalbeløpet, ikke månedsbeløpet.

Du må dessuten alltid sammenligne avtaler med samme varighet og betingelser, påpeker han. De fleste avtalene er på 36 måneder, noen lengre. Kjørelengden er normalt 15.000 kilometer. Kortere og lengre kjørelengde kan som regel avtales, og kan ha mye å si for prisen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Et godt eksempel er nettopp BYD-tilbudet som vi brukte som eksempel lenger opp i denne saken. Her går avtalen over 48 måneder, altså et helt år lengre enn det som er mest vanlig. I tillegg er årlig kjørelengde så lav som 10.000 kilometer. Det er kortere enn gjennomsnittlig kjørelengde i Norge.

Når importøren RSA får bilen tilbake etter fire år, vil den altså ha vært relativt lite kjørt, noe som øker sjansene for å få solgt den videre til en god pris.

– Sjekk også alt som er inkludert i leien. Gode avtaler kan for eksempel inneholde to par dekk og service-avtale. Dessuten bør du sjekke og få skriftlig betingelsene for hvilken stand bilen skal være i ved avtalens utløp. Du skal ikke måtte betale for normal slitasje, påpeker Gundersen.

Mange får en stor og uventet regning når de leverer tilbake bilen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

TØFFERE TIDER: I fjor var det lange ventelister på nye biler, i år kan du ofte få bilene nærmest på dagen. Foto: broom

Disse bør tenke seg ekstra godt om

Gundersen skjønner godt at mange lar seg friste av leasing uten startleie, men at det ikke alltid er det smarteste.

– Avtaler med null i forskudd kan passe godt for de uten egenkapital, men som har fast inntekt eller kjøregodtgjørelse og trenger bil i jobben eller har god nytte av bilen privat. Null i forskudd passer også for de som ikke ønsker å tømme sparekontoen helt, eller som ønsker å bruke sparepengene på andre prosjekter, sier han.

Han påpeker samtidig at man generelt bør tenke seg godt om før man kjøper dyre kapitalvarer eller inngår langsiktige økonomiske forpliktelser uten å ha spart en krone på forhånd.

– Et kontrollspørsmål som er verdt å stille, er hvordan du skal få råd til en relativt høy månedsleie pluss andre bilutgifter som forsikring, parkering, bompenger og så videre, når du ikke har hatt råd eller prioritert sparing, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han anbefaler spesielt de aller yngste bilistene til å styre unna.

– Det er av flere grunner til det. Leasing av ny bil betyr en ganske høy, fast utgift hver måned i flere år fremover. I tillegg kommer alle andre bilrelaterte utgifter. I sum kan bilutgiftene gjøre det vanskelig å spare til for eksempel bolig, som tross alt er en langt bedre investering enn bil. For den som er ung og skal ha sin første bil, er også forsikring forholdsvis dyrt. Jeg har sett litt for mange eksempler på at bilutgiftene har tatt overhånd hos unge og endt med stor gjeld og betalingsproblemer, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mange dropper billån - og leaser heller bilen

Priseksempler

Her har vi samlet noen eksempler på aktuelle leasing-avtaler uten startleie, som har dukket opp den siste tiden (artikkelen fortsetter)

Modell Startleie mnd-leie Avtalelengde Årlig km Totalkostnad Aktør

Artikkelen fortsetter under annonsen

Opel Mokka-e 0,- 3.999,- 36 mnd 13.000 km 148.741,- Mobile

Nissan Leaf 0,- 3.999,- 36 mnd 13.000 km 148.737,- Nissan

MG4 0,- 3.999,- 48 mnd 15.000 km 194.602,- Privatlease

Maxus Euniq6 0,- 4.990,- 48 mnd 10.000 km 244.519,- RSA

BYD Tang 0,- 5.990,- 48 mnd 10.000 km 292.524,- RSA

Subaru Solterra 0,- 6.009,- 36 mnd 15.000 km 216.324,- B.N. Haug

Maxus T90 0,- 6.990,- 48 mnd 10.000 km 332.140,- RSA

Mercedes EQC 0,- 7.995,- 36 mnd 15.000 km 291.421,- B.O. Steen

– Sjekk kjøpsprisen

Til slutt har Gundersen et råd til dem som heller ønsker å eie bilen selv. Da har du full frihet til å bruke bilen slik du selv ønsker, og selge når det skulle passe deg. Akkurat nå kan du nemlig gjøre gode kjøp.

– De som like gjerne kunne kjøpe bilen, bør sjekke hvilken rabatt de kan få om de kjøper i stedet for å lease. Forhandler og importør har sannsynligvis en del å gå på hvis du ber om rabatt i stedet for gunstig finansiering. Såkalte leveringsklare modeller bør det være godt prutningsmonn på, for det er disse bilene forhandlerne helst vil selge akkurat nå, avslutter han.

Halvparten har ikke sett bilen de kjøper

(Artikkelen er først publisert av Broom)