Bekymret over utviklingen: – Pinlig om vi ikke når målet

Norge troner suverent øverst på listen over land som har kommet lengst i elektrifisering av bilparken. Måned etter måned det siste året har elbil-andelen i nybilsalget ligget på over 80 prosent.

Man skulle kanskje tro at det var grunn til å være fornøyd med en slik statistikk, men det er Elbilforeningen uenig i.

Vil at det offentlige skal kjøpe inn bruktbiler

– Må ha minst 90 prosent



Saken er at myndighetene har et mål om at 100 prosent av nybilsalget i 2025 skal være nullutslippsbiler, som i praksis betyr batterielektriske og hydrogenelektriske personbiler og lette varebiler.

Det siste året har imidlertid nullutslipps-andelen stått omtrent på stedet hvil. Dette bekymrer Elbilforeningen.

– Vi må ha minst 90 prosent elbiler i 2023 som helhet. Tallene så langt viser at vi ikke klarer det. sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen.

Skylder på regjeringen

Bu mener at utflatingen skyldes at regjeringen innførte elbilmoms og vektavgift fra nyttår, samt strammet inn på andre elbilfordeler – for eksempel i bomringen. Nå mener hun at regjeringen må ta grep, hvis de skal ha et håp om å nå 2025-målsetningen.

Kurven viser utviklingen i elbilandelen blant nyregistrerte biler. Foto: Norsk elbilforening

– Verden ser til Norge og forventer at vi når målet om hundre prosent elbiler i nybilsalget. Det er pinlig om vi som er på så god vei, ikke klarer å nå målet, sier hun.

Regjeringen har torsdag siste budsjettkonferanse før forslaget til statsbudsjettet for 2024 legges fram. I den forbindelse har foreningen sendt et brev til klima- og miljøminister Espen Barth Eide, der de blant annet trekker fram fire virkemidler for å få ny vekst i elbil-andelen:

Gjøre skatteendringer slik at elbiler øker konkurransekraften i leasing- og firmabilmarkedet.

Unngå skatteskjerpelser for elbil, fjorårets endringer var uventet store.

Gjør forurensende biler dyrere.

Øke konkurransekraften til elektriske varebiler, gjennom nasjonalt bompengefritak for elvarebil og økt skatt på nye forurensende varebiler.

To fossilbiler på topp 10

De fleste bilimportørene konsentrerer seg nærmest kun om elbiler for tiden, og utvalget av nye biler med diesel- og bensinmotor er derfor svært begrenset. I juli var elbilandelen blant de nyregistrerte bilene 81,7 prosent.

Det finnes imidlertid noen unntak, og det mest markante er Toyota. De opplever nemlig fortsatt stor etterspørsel etter de ikke-elektriske modellene RAV4 og Yaris, som kapret henholdsvis tredje og femteplass på topplisten i juli.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.