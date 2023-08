Nå er det nesten ingen som gjør dette lenger

Stadig flere nordmenn kjører elbil. Og for de aller fleste er det lading hjemme som er det mest vanlige.

Lenge ladet mange rett fra en stikkontakt, men nå er det ladeboks som gjelder for de aller fleste. Ni av ti elbilister som oppgir at de lader hjemme, benytter hjemmeladeboks. Det viser tall fra undersøkelsen Elbilisten 2023.

– Det er ordentlig gledelig at elbilistene følger våre anbefalinger, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Nytt krav

Tallene fra Elbilisten 2023 viser en kraftig endring siden 2015, da Elbilforeningen startet med å stille spørsmål til elbilistene om dette. Den gang var det kun 13 prosent som brukte hjemmeladeboks.

– Å installere en ladeboks framfor å basere seg på en jordet husholdningskontakt, er lurt av flere grunner, sier Bu i en pressemelding.

Fra første juli i fjor kom det et krav om at nyinstallasjoner for regelmessig lading av elbil må være en ladeboks med type 2-kontakt. Tidligere kunne dette være en dedikert 10 A kurs med schuko (vanlig stikkontakt), men nå må det altså være en ladeboks med type 2-kabel.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Brukte skjøteledning – Brannvesenet ikke veldig imponert

Lader mest hjemme

Denne regelendringen har ikke tilbakevirkende kraft og det er heller ikke slik at det er ulovlig å lade fra en stikkontakt. Men regelen har tydeligvis ført til at flere får montert hjemmeladeboks.

Hurtigladerdekningen i Norge er viktig for elbilistene, men norske elbiler lades i hovedsak hjemme. Undersøkelsen Elbilisten 2023 viser at 89 prosent lader bilen hjemme, minst ukentlig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nei – det har ikke blitt forbudt å lade fra stikkontakt

Ni prosent bruker stikkontakt

Stadig flere har nå ladeboks og bruker den til å gå elbilen strøm. Foto: NTB

– Skaffer du deg elbil, vil en viktig del av tilretteleggingen være å sørge for god hjemmelading, enten det er å installere ladeboks i eget hus, sørge for at borettslaget eller sameiet har installert ladebokser, eller sjekke at du har et tilgjengelig gateladetilbud, sier Christina Bu.

Tross den gode utviklingen er det fremdeles noen som lader med stikkontakt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ni prosent som lader med stikkontakt er altfor mange, og vår klare anbefaling er å skaffe seg en ladeboks. Det vil gi både sikrere og raskere lading, og i tillegg gir en ladeboks bedre mulighet for smartlading, avslutter Christina Bu.

Kjell Roger kjøpte elbil – måtte lade 12 ganger på vei hjem

Denne saken ble først publisert på Broom.no.