Mange føler nok at de betaler mer i bompenger nå enn de gjorde tidligere. Og det er neppe bare en følelse.

I løpet av ett år har nordmenns bompengeregninger i snitt økt med 21 prosent i måneden, viser beregninger foretatt av Fremtind Service, Norges største bompengeinnkrever.

Og helt problemfritt er denne økningen ikke. I en undersøkelse som Norstat har gjort for NAF, svarer halvparten av bilistene i de fem største byene i Norge at bompenge-regningene har blitt for høye for privatøkonomien.

Bompenge-boom: Sjekk den utviklingen!

– Har løpt løpsk

Andelen har økt fra 38 prosent for to år siden, til 49 prosent nå. Det får NAF til å reagere.

VIL HA ENDRING: Ingunn Handagard og NAF vil ha på bordet alternativer til bompenger.

– Politikerne har latt bompengene løpe løpsk, og det er på overtid å ta tilbake kontrollen. Stadig flere kjenner presset fra økte bompenger. De kommer på toppen av økte renter og langt dyrere mat, sier pressesjef Ingunn Handagard i NAF.

Undersøkelsen viser at det er særlig i Stavanger og Bergen folk oppgir at bompengene skaper problemer for privatøkonomien. Her er andelen som oppgir dette, henholdsvis 54 og 52 prosent.

To nye byer på lista

For innbyggerne i byene Ålesund og Tromsø er bom-hverdagen en helt annen nå enn for bare ett år siden. Den gang var disse byene uten bomstasjoner.

Nå er bomringer på plass, og begge markerer seg høyt på lista over byene der bilistene betaler mest i bompenger.

I Tromsø betaler bilistene i snitt 373 kroner i måneden, noe som plasserer dem på sjuendeplass på lista.

Allerede nå svarer 50 prosent av bilistene i byen at bompengene skaper problemer for økonomien deres.

NAF mener det er på høy tid å få på bordet alternativene.

– Regjeringen har sagt de skal utrede alternativer til bompenger. Det løftet har de fortsatt ikke fulgt opp, sier Handagard.

Veiprising-alternativet

Allerede i 2017 slo Arbeiderpartiet fast i sitt program før stortingsvalget, at de «på sikt vil erstatte bompenger med veiprising som i større grad tar hensyn til kjøremengde og utslipp av klimagasser».

VIL BEVARE RABATTENE: Christina Bu og Elbilforeingen advarer mot å ta bort elbilfordelene i bommene.

Veiprising innebærer at systemene bruker GPS eller annen teknologi til å spore bilistene og belaste dem automatisk. De som kjører mest, skal betale mest.

Her er det gjort flere undersøkelser og beregninger. Transportøkonomisk Institutt (TØI) mener løsningen både er gjennomførbar og bør vurderes.

– Veiprising har potensial til å være langt mer effektivt og på noen områder mer rettferdig, enn dagens bompenger og veibruksavgift på drivstoff, sa forsker ved TØI, Paal Brevik Wangsness, til Dagsavisen i fjor høst.

Størst økning for elbilister

Mens snittøkning i bompengebetalingen har vært 21 prosent på ett år, er utviklingen mer dramatisk for elbilistene; i snitt 50 prosent mer må gjennomsnitts-elbilisten ut med nå, i forhold til i fjor.

Norsk elbilforening peker på rabatter for elbilister i bomringene, fortsatt er helt nødvendig for å kunne nå 2025-målet om at det kun skal selges nye nullutslippsbiler.

– Gjennom miljørabatt på bom, ferger og parkering, og ved å legge til rette for et godt ladetilbud kan lokalpolitikerne bidra til at folk bytter ut fossilbilen med en miljøvennlig elbil. Da kutter man klimagassutslipp lokalt, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen.

Vil ha bort avgiftene

NAF er imidlertid klare på hva de mener om problemet.

– Samferdsel burde vært finansiert over statstbudsjettet, slik man gjør med skoler, sykehus og jernbane – ikke gjennom avgifter, sier Handagard.

– Foran høstens valg forventer vi klare svar fra politikerne om de har tenkt å ta tak i problemet, sier hun.

Ifølge NAF ligger vi an til å betale 16 milliarder kroner i bompenger i år. Det er tre milliarder mer enn det som ble tatt inn i fjor.

I dag er det bompenger i 11 byer, på toppen av rundt 50 eksisterende bomstasjoner langs riks- og fylkesveiene.

Artikkelen er først publisert av broom.no.