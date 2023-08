I fjor økte prisene på bensin- og diesel kraftig og var i en periode tett oppunder 30 kroner literen. Det fikk mange norske bileiere virkelig merke på lommeboka.

Så falt prisene gradvis nedover igjen og har tidligere i år ofte ligget under 20 kroner per liter. Nå konstaterer NAF at drivstoffprisene igjen er i bevegelse og kommer med en kraftig advarsel:

Rammer distriktene

– Vi ser nå tegn til at det blir dyrere å fylle tanken igjen. Det er på overtid å kutte drivstoffavgiftene, slik regjeringen har lovet, sier Ingunn Handagard som er pressesjef i NAF.

Hun legger til:

– Vi ser igjen priser på rundt 23 kroner literen. Mange kjenner på økt press i økonomien, og økende drivstoffpriser vil kjennes ekstra tungt nå. Det er folk i distriktene som rammes hardest, fordi det er flere i distriktene enn i byene som kjører diesel- og bensinbiler. Nå må finansminister Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet innfri løftet sitt til distrikt-velgerne.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

De ville kutte prisene med inntil åtte kroner

– Flagge tydelig

NAF minner om at regjeringen har lovet å kutte drivstoffavgiftene.

– Neste mulighet for avgiftskutt er i statsbudsjettet som kommer i starten av oktober. Nå må de flagge tydelig om de vil holde det løftet. Også i et lokalvalg er det viktig at partiene viser at de leverer på politikken de står for nasjonalt, sier Handagard, i en pressemelding.

Rekordhøye priser: Slik kan du spare penger

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mye er avgift

Det er en stund siden vi så drivstoffpriser på dette nivået. Men nå prisen på bensin og diesel på vei opp igjen. Foto: NTB

I Hurdalsplattformen er regjeringen klare på at de vil «kutte avgifter som rammer vanlige folk, slik som drivstoffavgiftene». Da drivstoffprisene skjøt i været i fjor sommer, viste regjeringen til at avgiftskutt kunne gi høyere rente:

– Nå har vi høyere rente uten at noen har koblet dette til drivstoffprisene. De har bitt seg fast rundt 20 kroner og viser tegn til å øke. Regjeringen kan ikke lenger skyve egne løfter foran seg, men må gi avgiftskutt som monner. Rundt 10 kroner literen er avgifter, og det er nok å kutte fra. Bekymringen for at noen kroner billigere bensin skal øke rentenivået ytterligere fremstår som helt urealistisk i dag, sier Handagard.

LES MER: Brukte bensin- og dieselbiler har gått opp i pris

Denne saken ble først publisert på Broom.no.