Må redde minst én elbil hver eneste dag

Antallet elbiler på norske veier øker raskt, det gjør også assistansebehovet til slike biler for bilbergerne – spesielt de som jobber på fjelloverganger. I tillegg til Ola og Kari Nordmann på tur, har det i sommer vært usedvanlig stort tilsig av turister utenfra, ikke minst bobil-turister.

– Sommeren har vært helt ellevill med utrolig mange oppdrag. Og hver eneste dag må vi ut og redde en elbil i nød, sier bilberger Thord Paulsen, kjent fra TV-serien «Vinterveiens helter».

Han er en av et knippe norske bilbergerne som har blitt internasjonale TV-kjendiser gjennom denne serien, som sendes i over 170 land, med mer enn 150 millioner seere verden over. Sesong 8 har for øvrig premiere på National Geographics i oktober.

Thord jobber ut fra sitt hovedkontor i Odda i Vestland fylke. Han har 35 ansatte og 24 bergingsbiler som gjennomfører flere tusen oppdrag hvert år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hittil i år har vi hatt en dobling av antall oppdrag. Det har vært spesielt mange turister i området, og vi har rykket ut for mye forskjellig, forteller Thord til Broom.

Selv regner han med at året kan ende på 15.000 – 16.000 oppdrag, som er rundt det dobbelte av et «normalår.»

Måtte berges åtte ganger på tre uker - da sa forsikringen stopp

Verst i tunnel

– Noe av det verste som skjer, er selvsagt møtekollisjonene, som kan være dramatiske. Det kan dessverre virke som om mange heller følger med på mobilen sin, eller på naturen rundt, enn på trafikken. Dette skaper mange unødvendig farlige situasjoner, sier han videre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

I Thords distrikt var de ikke så utsatt for ekstremværet Hans, men det har vært nok av andre typer hendelser å hjelpe til med. Ikke minst er elbilsjåfører en veldig stor kundegruppe:

– Det har vært mye rart å se. Farligst blir det når bilen går tom og panikken griper tak i sjåføren. Verst er det når bilen blir stående i en tunnel.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ladeproblemer

– Med minimalt med strøm igjen, setter sjåføren på nødblink, og haiker ut av tunnelen for å skaffe hjelp. Imens går bilen helt tom – nødblinken slukker, og en helt svart bil i en ellers veldig mørk tunnel er en kjempedårlig kombinasjon. Jeg har selv vært nær ved å kjøre på en slik havarist, forteller Thord videre.

Med situasjoner som denne i serien «Vinterveiens helter» har Thord blitt et kjent ansikt for TV-seere over store deler av verden. Foto: National Geographic TV/ITV Studios Norway AS

– Og det er ikke bare dette med å kjøre tomt for strøm. Lading er en utfordring i seg selv, og ladeproblemer er det mye av. Det kan både skyldes software i bilen og tekniske problemer med ladesøylen. Dette er et kapitel for seg selv, og jeg undrer ofte på hvor miljøgevinsten ligger når tallrike elbiler kjører frem og tilbake og på kryss og tvers for å finne en lader som fungerer, sier Thord Paulsen

Elbiler går tomme for strøm og må ha veihjelp

Fast i gjørme

– Man synes jo litt synd på folk. Mange som kjøper ny bil for å slippe mye problemer, får kanskje i stedet enda flere av dem, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Har det vært andre spesielle sider ved sommerens behov for bilassistanse?

– I sommer har fricampere vært en spesiell utfordring. Ikke så rent få kjører av veien og ut i terrenget for å finne den beste plassen til kaffestopp eller overnatting i bobilen. Uten å sjekke underlaget på forhånd blir de av og til sittende fast i gjørme – og så må vi til pers. Da blir vi gjerne møtt med at «I am sorry, I did not know this could be a problem.» Svaret mitt er at «this is no problem for me, I earn money from such incidents.” Dette pleier å løse opp stemningen greit!

Artikkelen fortsetter under annonsen

En ting har laget trøbbel for mange i sommer

Punktering og utelåsing

–I forrige uke måtte vi for eksempel redde en bobil som hadde kjørt ned en skråning. Han skulle finne seg en fin plass litt utenfor veien, men kjørte seg fast i et bløtt og gjørmete terreng. Det er nok best å sjekke først får man leter etter de unike plassene, fastslår Thord Paulsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nå har han neste generasjon med seg på laget – sønnen Eirik Tveit Paulsen (19) kjører bergingsbil sent og tidlig.

– Punktereringer har også vært en gjenganger i sommer. Vi opplever dessuten stadig at bilister låser seg ute av bilen. Folk bør kanskje tenke seg litt mer om når de forlater bilen, og tenke på hva de bør ta med seg – for eksempel bilnøkkelen, sier han.

Derfor er dette et ganske vanlig syn nå

Like dramatisk

«Vinterveiens helter» handler om norske bilbergere, noen av de tøffeste redningsheltene i bransjen, som er ute i ekstreme værforhold.

I løpet av serien får seerne bli med på ekstremt tøffe og kompliserte oppdrag, gjennomført i storm, snø og regn og på smale og bratte veier.

– Det skjer utrolig mange ulykker på de glatte vinterveiene, men sommeren er ofte minst like dramatisk, sier den erfarne bilbergeren til slutt.

Den store skrekken: Dette skjer hvis du kjører elbilen tom for strøm

Denne saken ble først publisert på Broom.no.