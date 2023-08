Priskrig: Norges største med kraftig kutt

Vannmagasinene er fulle, strømprisene ser ut til å bli stabilt lave framover, og endelig ser det ut til at ladeselskapene følger etter og kutter prisene sine.

Fredag kom nyheten om at Ionity satte ned prisene sine med inntil 1,58 kroner per kilowattime. Dermed gikk ladeselskapet fra å være dyrest – til å bli ett av de billigste.

Nå følger Recharge etter, og senker prisene med 1,50 kroner per kilowattime. Dette er Norges største ladenettverk, med over 400 ladestasjoner og 3.000 ladestolper over hele landet.

Dermed ser det ut til at vi står i en aldri så liten priskrig på lademarkedet.

Har vært Norges dyreste – nå kutter de prisene

Blir blant de billigste

Det er faktisk andre gang denne sommeren at Recharge kutter. I juni senket de prisene med 50 øre, og denne gangen har de dratt på skikkelig. Med det nye kuttet blir Recharge blant de alle billigste aktørene.

Stian Mathisen og Recharge kutter ladeprisene med 1,50 kroner.

– Vi har vært gjennom en turbulent og usikker tid det siste halvannet året med først økte strømpriser og deretter økte kostnader for både innkjøp og installasjon av ladestasjoner, vedlikehold og drift, sier Stian Mathisen i Recharge.

– Tidligere i sommer gjorde lavere strømpriser at vi kunne senke prisen med 50 øre. Nå mener vi tiden er inne for ytterligere en prisnedgang, og vi er glade for å kunne gi våre kunder en lavere pris fra og med i dag, sier han.

Her er de nye prisene, som gjelder fra og med 21. august 2023:

Sør-Norge (prisområder NO1, NO2 og NO5):

Normallading (opptil 22 kW): 4,49 kr/kWt

Hurtiglading (opptil 50 kW): 5,49 kr/kWt

Lynlading (opptil 400 kW): 5,99 kr/kWt

Nord- og Midt-Norge (prisområder NO3 og NO4)

Normallading (opptil 22 kW): 3,99 kr/kWt

Hurtiglading (opptil 50 kW): 4,99 kr/kWt

Lynlading (opptil 400 kW): 5,49 kr/kWt

Recharge opplyser at prisene kan variere noe, avhengig av hvilken betalingsløsning man bruker (app, ladebrikke, abonnementstjeneste).

Tesla fortsatt billigst

Etter kuttene har Recharge blitt blant de rimeligste ladeselskapene.

Ifølge Elbilforeningens prisoversikt, er Recharge nå blant de rimeligste selskapene på både normallading, hurtiglading og lynlading. Oversikten ble sist oppdatert 21. august.

Aller rimeligst på lynlading i Sør-Norge er Tesla. Der varierer prisene fra 3,30 kroner til 4,65 kroner for andre bilmerker enn Tesla, mens Uno-X opererer med to priser; 5,50 kroner og 6,50 kroner.

I Midt- og Nord-Norge er det Ishavsveien er som er rimeligst på lynlading, hvis vi ser bort fra Tesla. Her koster én kilowattime akkurat nå 4,75 kroner.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.