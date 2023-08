Store skjermer bli mer og mer vanlig i nye biler. Dette gjelder ikke minst elbilene, der produsentene nærmest kappes om å ha flest og størst mulig skjermer i bilene sine.

Stadig flere av bilens funksjoner må betjenes ved skjermberøring. Svært ofte krever dette blikk bort fra veien og til skjermen, for å treffe riktig.

Fra flere hold har det blitt stilt spørsmål om hvor trafikksikkert dette egentlig er. Men så langt har det ikke kommet noen form for reguleringer på dette området.

Økt risiko

Overgangen til skjermbruk i bil er ikke uproblematisk, 42 prosent mener skjermen gjør dem uoppmerksomme i trafikken. Over halvparten finner det problematisk å se på skjermen for å navigere. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av Trygg Trafikk og Fremtind forsikring.

– Bruk av skjerm i bil fører til at du tenker på noe annet enn trafikkbildet. Samtidig må du ta blikket bort fra veien – og det er her problemet oppstår. Å ta blikket bort fra veien mens du kjører medfører økt risiko for farlige hendelser. Kun to sekunder skal til for at risikoen for en kollisjon dobler seg, sier Bård Morten Johansen, fagsjef trafikksikkerhet i Trygg Trafikk.

PIONER: Tesla var svært tidlig ute med stor skjerm i sin Model S. Siden har svært mange fulgt etter. Foto: broom

Blikksporing

Sammen med Fremtind har Trygg Trafikk engasjert SINTEF til å forske på bruken av skjerm i bil. Hvordan påvirker dette oppmerksomheten vår?

SINTEF har, med hjelp fra Nord Universitet, samlet inn data fra testkjøringer hvor bilførerne har løst oppgaver på skjerm under kjøring.

– Med blikksporing har vi registrert øyebevegelsene til testpersoner som har kjørt bil og samtidig løst oppgaver på skjermen. Dette er en effektiv metode for å måle og forstå sjåførens oppmerksomhet og reaksjoner. Samtidig har vi målt fart og plassering i kjørebanen, sier Johansen, i en pressemelding.

Foreløpige resultater og funn fra studien «skjermer i bil» vil bli presentert under Arendalsuka.

Økning i skader

Forsikringsbransjen følger ulykkesutviklingen nøye. De siste årene har Fremtind sett en økning i antall bulkeskader. I 2022 registrerte Fremtind over 73 000 bilskader. Samlet erstatningskostnad for disse skadene var på over 2,2 milliarder kroner.

– Vi ser en økning på 15 prosent i de såkalte bulkeskadene. Dette er skader som enkelt kan unngås med blikket på veien. Vi frykter at skjermer tar for mye oppmerksomhet fra selve bilkjøringen. Du skal ikke se lenge på en skjerm før du skjener ut eller mister reaksjonstiden du trenger for å håndtere en hendelse. Trafikkbildet endrer seg raskt, derfor er det viktig å fokusere på det vi holder på med, nettopp det å kjøre bil, sier Therese Hofstad-Nielsen, skadeforebygger i Fremtind.

