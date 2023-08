Har vært Norges dyreste – nå blir de blant de billigste

Denne artikkelen ble først publisert på broom.no.

Strømprisene har sunket betraktelig denne sommeren, men det merker man nødvendigvis ikke på elbil-ladestasjonene. Her har prisene ofte vært mer enn ti ganger dyrere enn spotprisene i Sør-Norge, viser vår gjennomgang tidligere i sommer.

Årsaken er blant annet økte driftskostnader, skal vi tro ladeselskapene selv.

– Prisene på installasjon, tilkobling til strømnettet, innkjøp av ladestasjoner og vedlikehold av laderne har har økt i takt med generell prisøkning i samfunnet, sier næringspolitisk leder i Recharge, Stian Mathiesen, til NRK.

10 minutter for sen? Det kan koste deg 100 kroner

Fra dyrest til blant de rimeligste

Enkelte selskaper har riktig nok kuttet noe i prisene den siste tiden, og nå er det Ionitys tur. Dette er ett av selskapene som har fått mye kritikk for sine høye priser.

Her har prisene på såkalt «drop in-lading» ligget på 8,40 kroner per kilowattime. Til gjengjeld har Ionity noen av markedets raskeste ladere, med effekt på 350 kW.

Nå har selskapet besluttet å kutte kraftig i prisene, også for kunder med ladeavtale.

For lynlading uten avtale senkes prisen med 1,41 kroner. Ny ladepris blir 6,99 kroner, skriver Ionity i en pressemelding.

Jan Ihle hos lynladeselskapet Ionity melder om at selskapet kutter i ladeprisene.

Dermed plasserer Ionity seg lavere enn de fleste av konkurrentene på lynlading, ifølge Elbilforeningens prisoversikt. Kun Tesla og Uno-X ligger lavere.

For dem som har avtalen «Ionity Passport» , senkes prisene med 1,58 kroner. Ny pris blir 4,82 kroner per kilowattime. Avtalen har en fastpris på 129 kroner i måneden.

– For oss som selskap er det viktig å fokusere størst mulig på prisstabilitet og samtidig ta hensyn til de regionale forskjellene med tanke på elektrisk mobilitet. Der er derfor gledelig å kunne sette ned prisen i det som er Europas nøkkelmarkeder, sier Ionity-sjef i Norden og Vest-Europa, Jan Haugen Ihle.

Selskapet har et tretti-talls ladestasjoner i Norge, de fleste ligger sør for Trondheim. I tillegg er fire nye under bygging, den nordligste ligger på Setermoen i Troms.

Lade på jobben? Da kan du spare 25.000 kroner i året

Tesla fortsatt billigst

Ifølge Elbilforeningen er det imidlertid Tesla som fortsatt er rimeligst på lynlading (ladeeffekter på mer enn 150 kW). Her starter prisene på 3,15 kroner per kilowattime for andre enn Teslas egne biler, men de varierer noe fra sted til sted.

Konkurrenten Uno-X tar fra 5,50 til 6.50 kroner, mens Ionity og Eviny tar 6,99 kroner. En rekke aktører tar mellom 7,19 kroner og 8,29 kroner.

Så håper nok mange elbileiere at flere av aktørene vil følge etter Ionity og sette ned sine priser fremover.

Slik kan alle elbiler lade hos Tesla - til lavpris