Ny Easee-lader kommer om få uker

– Vi er helt avhengig av at den nye produktlanseringen blir vellykket. Det kommer til å skje om kort tid, sier Jonas Helmikstøl til Stavanger Aftenblad.

Han kan ikke si nøyaktig når de nye laderne kommer på markedet, men sier at det er snakk om uker. Kanskje ved utgangen av august.

Laderne er imidlertid stort sett like som de som har vært på markedet. Det er dokumentasjonen som er ny. Selskapet har dessuten gjort flere tester på nytt.

– Vi har gjort alt fra scratch bare for å være helt sikre på at vi ikke kan tas på noe, sier Helmikstøl.

Det er noen endringer i programvaren, men innmaten i laderne er den samme, sier han.

– Vi har gjort det vi må gjøre for å lovlig kunne kalle det et nytt produkt.

Det er selve dokumentasjonen som i bunn og grunn har ført til salgsforbudet i Sverige

Blant punktene som det svenske Elsäkerhetsverket har reagert på, er at bruksanvisningen hevder at en jordfeilbryter er innebygget i laderen, noe det ikke er. Instruksjonene nevner heller ikke at produktet må ha en forankoblet jordfeilbryter når den skal installeres mot fast strømnett.

I tillegg mener tilsynet at jordfeilbryterløsningen ikke oppfyller standardkravene.

Helmikstøl varslet mandag at han går av som toppsjef i Easee, og at 200 av 350 ansatte må forlate selskapet.