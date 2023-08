Lei av elbil? Her er Norges billigste bensinbiler

Selv om interessen for elbiler muligens har kjølnet litt den siste tiden, er det ikke mange fossile innslag på registreringstoppen.

To av bilene på topp ti i juli, var ladbare hybrider. Åtte av ti biler som registreres første gang, er nå elektriske.

Men det finnes fortsatt noen gode argumenter for å velge en bil med forbrenningsmotor. Særlig handler det om å slippe rekkeviddeangst og lading; begge deler blir fort akilleshæler for mange elbil-eiere.

Mange bor slik til at de ikke kan lade elbilen hjemme. Da forsvinner et stort fortrinn ved elbiler. Hurtiglading er dessuten kostbart, og befinner du deg nord i landet eller i grisgrendte strøk, kan det være langt mellom ladestasjonene.

Så hva har du egentlig å velge mellom på nybilfronten – hvis du vil ha bensinmotor? Ganske mye, faktisk! I denne saken tar vi en nærmere titt på noen av Norges aller billigste.

Norges billigste

Utvalget biler med forbrenningsmotor er ikke så stort som det en gang var. Mange modeller tas rett og slett ikke inn i landet lenger, selv om de fortsatt er populære i andre markeder.

Samtidig er det enkelte bilprodusenter som ikke er like opptatt av elbil, for eksempel Toyota, Suzuki og Honda. Blant disse har man fortsatt litt av hvert å velge mellom.

De billigste bilene med forbrenningsmotor er småbiler, og de er enten utstyrt med bensinmotor eller en enkel hybridvariant.

Prisene på de fem billigste vi har funnet, starter på 265.600 kroner. De tre billigste får du for under 300.000 kroner, mens to så vidt tipper 300.000 kroner.

Nederst finner du en tabell der du enkelt kan sammenligne spesifikasjonene mot hverandre.

1. Toyota Aygo X: 265.600 kroner

Toyota Aygo X.

Norges aller billigste bil med forbrenningsmotor er, så vidt Broom erfarer, Toyota Aygo X. Den omtale som en «mini-SUV», og prisene starter på 265.600 kroner.

Da får du en meget kompakt bil med enliters bensinmotor. Det er naturligvis ikke noen sprinter, men sørger å ta deg fra A til B med et forbruk på 0,48 liter per mil ved blandet kjøring.

Bilen har manuell gir og drift på forhjulene. Selv om du naturligvis ikke får noen utstyrsbombe her, kan bilen skilte med både åtte tommer multimediaskjerm og ryggekamera med parkeringsassistanse. Det er ikke verst!

Trenger du automatgir, må du legge til rundt 20.000 kroner. Fortsatt holder du deg godt under 300.000 kroner.

Les mer om Aygo her

2. Suzuki Ignis Offroad 4x4: 275.900 kroner

Suzuki Ignis er en meget kompakt bil med hybridmotor og firehjulsdrift.

Legger du på drøye 10.000 kroner, får du faktisk Norges billigste hybrid med firehjulsdrift.

Suzuki Ignis Offroad er nemlig en liten SUV som leveres med et mildhybrid-system med en elektrisk motor og litium-batteri. Sistnevnte lades av energien som oppstår ved bremsing og i nedoverbakker. Det skal gi bedre ytelse, lavere forbruk og redusert miljøavtrykk, lover Suzuki.

Bensinmotoren er på 1,2 liter og yter 90 hestekrefter. Du må klare deg med manuell gir, og 0-100 km/t skal gå på 12,8 sekunder. Forbruket er så lavt som 0,42 liter per mil ved blandet kjøring.

Bilen byr på cruisekontroll og er ellers ganske så oppdatert med tanke på sikkerhetsfunksjoner. Skjermen i midtkonsollen har dessuten støtte for både Apple Carplay og Android Auto.

Les mer om Ignis her

3. Suzuki Swift Hybrid 4X4: 291.800 kroner

Suzuki Swift har lenge vært den mest populære småbilen fra Suzuki.

Suzuki Swift har i en årrekke vært blant Norges mest populære småbiler, og siste utgaven har blitt oppgradert på en rekke områder. Fortsatt får du denne for under 300.000 kroner.

Også denne Suzuki-en har firehjulsdrift, og er utstyrt med samme 1,2 liter motor og hybridsystem som Ignis. Bilen er derimot litt lettere, og akselerer 0,2 sekunder raskere fra 0-100 km/t.

Oppgitt forbruk på 0,45 liter per mil er fortsatt kurant.

Nyeste utgaven av Swift byr dessuten på oppdaterte funksjoner som filvarsling, adaptiv cruisekontroll, bakkestart-assistent og ryggekamera – for å nevne noe.

Les mer om Swift her

4. Honda Jazz Elegance e:HEV: 310.600 kroner

Honda Jazz får du fra 310.600 kroner.

Er du ute etter litt større plass og ytelse, bør du ta en titt på Honda Jazz. Denne får du fra drøye 310.000 kroner, da med en 1,5 liter hybridmotor på 107 hestekrefter.

Denne skal ta deg fra 0-100 km/t på under 10 sekunder, og forbruket skal ligge så lavt som 0,45 liter pr mil. I motsetning til de andre av billig-bilene, kommer Jazz med automatgir, noe som for mange vil være et stort pluss.

Av bilene i dette selskapet er det også den som har det største bagasjerommet, på 304 liter.

Bilen kan ellers by på både ryggekamera, åtte parkeringssensoner, adaptiv cruisekontroll og trådløs Apple Carplay.

Les mer om Jazz her

5. Toyota Yaris Life: 313.200 kroner

Toyota Yaris har i årrekke ligget høyt på registreringsstatistikken.

Yaris er en svært populær bil i Norge, og i juli havnet den faktisk på topp fem på registreringsstatistikken. Det er ikke så rart, for denne småbilen har et svært godt rykte som en driftssikker bil gjennom flere tiår.

Du får den fra 313.200 kroner. Da leveres den med en 1,5 liter hybridmotor som Toyota hevder skal klare et snittforbruk på pene 0,38 liter per mil. Tanken tar 36 liter, noe som skulle bety en rekkevidde på 80-90 mil mellom hver fylling!

Utstyrsmessig er den også på par. Her får du både ryggekamera, skiltgjenkjenning, adaptiv cruisekontroll, filassistanse og tretthetsvarsler – for å nevne noe.

Les mer om Yaris her

De billigste elbilene

Visste du at de billigste elbilene i Norge er vesentlig billigere enn den billigste med forbrenningsmotor? Prisene starter på 199.000 kroner, og da får du en fullverdig familiebil for pengene.

Har du et stramt budsjett, kan du altså få det en nybil og problemfritt bilhold i fem år.

Les mer i saken under:

Denne saken ble først publisert på Broom.no.