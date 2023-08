Her er elbilene som gir minst og mest rekkevidde for pengene

Denne artikkelen ble først publisert på broom.no.

Mange norske bilister kjører mye, og bilferien har fått en renessanse de siste årene. Derfor er god rekkevidde en svært viktig faktor for mange som skal kjøpe elbil.

Dessverre er det ofte en klar sammenheng mellom god rekkevidde og høy pris på kjøretøyet. Batteripakkene i elbilene er nemlig svært kostbare. Ofte er det slik at jo bedre kapasitet, desto mer må du belage deg på å betale.

Nå har NAF kartlagt 32 modeller, og regnet på hvilke elbiler som gir mest rekkevidde for pengene. Dette har de gjort basert på resultatene fra sommerens store rekkeviddetest «El Prix», der også Broom deltok. Du finner hele lista lenger ned.

I testen ble et stort antall aktuelle elbiler kjørt til de gikk helt tomme for strøm, for å finne ut helt konkret hvor langt de går.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Xpeng G9 brøt også en magisk ladegrense

Store utslag



I år deltok 32 biler, som er flere enn noen gang. Den billigste koster fra 346.300 kroner – mens den dyreste er priset til 1.965.775 kroner.

Oppnådd rekkevidde varierer fra moderate 361 kilometer til hele 672 kilometer.

Ifølge Nils Sødal og NAF er det biler med moderat pris og rekkevidde som gir mest for pengene.

Dette gir naturligvis store utslag når man skal rangere bilene etter rekkevidde for pengene.

Gjennomsnittsprisen per kjørte kilometer viste seg å ligge på 1.493 kroner. Spriket mellom de som kommer best og dårligst ut er samtidig stor.

Direktørbil på bunn

Helt nederst finner du en bil proppet av utstyr som koster nesten to millioner kroner: BMW i7.

Selv om denne gikk nesten 60 mil, blir kostnaden per kilometer hele 3.385 kroner.

– De mest kostbare bilene kjører lengst, men gir deg ikke flest kilometer for pengene, sier senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Disse bilene skuffet mest i rekkeviddetesten

Slik gikk det med Norges mest solgte

Tesla Model Y er Norges desidert mest populære bil for tiden. Så langt i år er den registrert i nesten 16.000 eksemplarer som er mer enn tre ganger flere enn nummer to på lista. Totalt ruller det nå godt over 40.000 Model Y på norske veier.

I testen er den representert med den rimeligste utgaven med bakhjulsdrift. Denne kom 449 kilometer før batteriet var tomt.

Med en innkjøpspris på knappe 442.000 kroner, gir det en kostnad pr kilometer på 984 kroner. Det holder til en sjuendeplass i rangeringen, og langt rimeligere enn snittet blant de 32 bilene som ble testet.

Musk: – Det kan komme flere priskutt

Billigste bil vant

Rangeringen viser at hele seks av de ti bilene som gir mest rekkevidde for pengene, koster under en halv million kroner.

– Mange av budsjettbilene gir deg god valuta for pengene. Bilene som gir deg flest kilometer per krone, er de med moderat pris og rekkevidde, sier Sødal.

Og aller mest rekkevidde for pengene får du om du kjøper MG4, ifølge NAF.

Den er blant Norges rimeligste elbiler, men MG4 byr likevel på god rekkevidde.

Her er hele lista:

Disse er vinnerne i den store rekkeviddetesten