Slik prøver Porsche å lure nysgjerrige – men Knut biter ikke på

Porsche har ikke lagt skjul på at de snart skal lansere sin SUVen Macan som elbil. Likevel forsøker de så godt de kan å skjule at testbilene faktisk er elektriske. Eller kanskje er det tysk humor, som gjør at spionbildene du ser her har falske eksosrør bak.

– Det er elektriske Macan. Ingen tvil om det, slår Knut Berg Jenssen fast. Han og familien er på bilferie, og det er de som har tatt bildene du ser her.

De kommende elbilene til Porsche har flere ganger blitt kamuflert på samme måte. Blant annet ble lignende «eksosrør» sett da Taycan ble testet.

Macan er Porsches mest solgte modell – og lanseringen er ventet allerede sent i høst.

Men levering til de første kundene blir først våren 2024. En god bunke av disse vil etter alle solemerker sendes til Norge.

Suksess i Norge

Porsche har nemlig at stor suksess med elbil-satsningen her hjemme. Taycan, Taycan Sport Turismo og Taycan Cross Turismo har gitt rekordsalg flere år på rad.

Nå er de norske forhandlerne spent på hvordan mottakelsen blir på nykommeren.

Ryktene sier at Macan skal få to ulike batteripakker, på henholdsvis 96 og 115 kWt.

De samme ryktene sier at det kommer tre ulike varianter. Macan E med 400 hestekrefter, Macan 4S med 500 hestekrefter og Macan Turbo med 600. I første omgang.

Klistremerket bak forteller at dette er et testkjøretøy. Foto: Privat

Sporty

Macan skal bygges på Volkswagen-konsernets nye Premium Platform Electric (PPE), utviklet av Audi og Porsche sammen. Den har 800-volts elektrisk anlegg, som i Taycan. Det skal gi lading fra 5 til 80 prosent på 25 minutter.

Porsche sier selv at denne teknologien vil gi Macan god rekkevidde, effektiv hurtiglading og det som skal være klassens beste ytelser – og at den skal være den mest sporty modellen i sitt segment.

El-utgaven av Macan får mulighet for luftfjæring og styring på bakakslingen, for å hjelpe til i svingene.

Vi i Broom har flere ganger påpekt at Macan er klassens mest kjøreglade SUV, så her har elektriske-utgaven store sko å fylle.

Macan har selvsagt spoiler bak – det er jo en Porsche, tross alt!

– For sent for Norge

Berg Jenssen har selv lang erfaring med en rekke Porsche-modeller. Familien har blant annet en Porsche Taycan 4S i garasjen hjemme.

– Hva tror du om Macan som elbil?

– Jeg tror den blir bra. Macan er jo den SUVen med best kjøreegenskaper. Lavere tyngdepunkt og elektronikkens fordeler med raskere respons vil bare gjøre den enda bedre. Det er bare uheldig at vi har politikere som ikke evner å komme med forutsigbare avgifter for både kjøpere og selgere av bil. For Norge sin del kommer nok denne et par år for sent.

Elbilen står hjemme

– Hva synes du om elbil generelt?

– Til hverdags er det jo supert. Det er jo ingen som liker å fylle bensin to ganger i uka. Men bilen må jo være spennende på et vis – uansett drivlinje. Jeg er på min sjette Taycan. Der har du en flott bil til både hverdags og fest.

– Men i ferien får den stå hjemme – for dere er på tur i noe ganske annet akkurat nå ...

– Hehe, ja, nå kjører vi roadtrip i vår nye BMW M3 CS. Det er en super bil! Manglende koppholdere er kanskje det mest irriterende. Bilen har fantastiske egenskaper, krefter i massevis som passer europeiske landeveier perfekt.

Før de er tilbake i Tromsø vil de ha tilbakelagt over 5.000 kilometer bak rattet – og ganske sikkert ha sett en god bunke kamuflerte testbiler på veien ...