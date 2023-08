Reagerer på lastebil-hets: – Forstår sjåføren godt

Denne artikkelen ble først publisert på Broom.no.

Denne sommeren har det vært en rekke stygge trafikkulykker. Mer enn 60 mennesker har så langt i år blitt drept på norske veier, og sommeren tegner til å bli verre enn i fjor.

I forrige uke kunne det ha gått galt igjen, ifølge Dag Espen Johansen. Han var på kjøretur gjennom Hamarøy i Nordland, og opplevde at en lastebilsjåfør bak ham tutet, blinket med lysene og lå altfor tett opptil Johansens bil. Til slutt ble han forbikjørt, rett før en tunnel.

Etter at flere bilister meldte fra til politiet, ble lastebilsjåføren etter hvert stoppet og tatt inn til kontroll.

Saken ble raskt delt i flere medier. Den har også ført til høy temperatur i kommentarfeltene. Mange mener det er for liten forståelse for utfordringene lastebilsjåførene møter på norske veier. Blant dem er Steinar Husby (45).

Forstår frustasjonen

– Jeg er absolutt ikke tilhenger av idiotkjøring, blinking og tuting, men jeg forstår godt frustrasjonen lastebilsjåføren må ha kjent på. Og det har nok hendt at jeg har gjort noe av det samme selv, sier lastebilsjåfør Steinar Husby til Broom.

Husby forteller at han i årevis har kjørt på smale veier på Vestlandet og Trøndelag med varer som må komme frem i tide, og har mange ganger kjent på stressfølelsen som kan bygge seg opp når tidspresset er som verst.

– Nå vet jeg ikke hva som skjedde i dette tilfellet, men generelt opplever vi ofte at bilister ikke ønsker å slippe oss forbi. Mange ligger langt under fartsgrensen, særlig nå på sommeren. Feriebilister har gjerne all verden av tid og elbilister skal regenere i nedoverbakkene. Når vi kommer og vil forbi, glemmer de kanskje at vi har et svært viktig samfunnsoppdrag, sier han.

I tilfellet i Nordland hevdet Johansen at han kjørte i tillatt fartsgrense på stedet.

– Utfordringen er ofte at speedometeret i personbiler viser ganske mye høyere fart enn hva som er realiteten. Lastebiler har en digital fartsskriver som er mer nøyaktig, for at data om hastighet, kjørt strekning, kjøre- og hviletid, dieselforbruk og lignende skal bli helt riktig. Avstander blir nøye kartlagt på forhånd og turene legges opp slik at vi holder oss innenfor det strenge regelverket og avtalt leveringstid, sier Husby.

Å kjøre vogntog fullt av varer som må fram i tide, er et viktig samfunnsoppdrag, mener lastebilsjåfør Steinar Husby. Foto: Stein Inge Stølen / NLF

Helt andre krav og forentninger

Han har vært vitne til store endringer i samfunnet gjennom sine 22 år som yrkessjåfør.

– Mye har endret seg. I dag er det jo slik at lageret til matbutikkene, det befinner seg på veien. Fisk, kjøtt og frukt er ferskvare som må fram i god tid før butikken åpner. Medisinen din og varene du bestilte på nett kommer ikke fram i dag om vi ikke rekker ferga eller båten som skal frakte varene videre. Slik er det for oss døgnet rundt, året rundt, sier han.

Samtidig møter sjåførene helt andre krav fra myndighetene nå enn tidligere. Etter fire og en halv times kjøring skal du for eksempel ha 45 minutter pause. Total kjøretid på en uke skal ikke overstige 56 timer, eller maks 90 timer over to uker.

Husby tror mange lastebilsjåfører opplever at tiden ikke alltid strekker til.

– Et lite brudd på for eksempel kjøre- og hviletid kan gi store bøter. Og brudd blir det, for vi må få levert varene. Og vi må komme oss hjem igjen. Til tider er det alt annet enn enkelt, sier han.

Kjøre- og hviletid er noe av det kontrollørene har fokus på når de stopper tunge kjøretøy langs veiene. Foto: Statens vegvesen

Avhengige av lagspill

– Føler du at tidspress og krav i seg selv kan skape farlige situasjoner?

– Jeg tror de fleste håndterer dette greit. Det er også viktig å tenke på at vi kjenner veiene svært godt. Det som oppfattes som en farlig og uoversiktlig strekning for en bilist, kan være svært oversiktlig for en lastebilsjåfør som sitter høyt og ser langt, langt mer. Vi ser over bakketoppen, gjennom svingen og over takene på bilene foran. Dermed har vi gode forutsetninger for å vurdere når det er trygt å kjøre forbi, sier Husby og legger til:

– Men vi er avhengig av hjelp. Vi er ikke en liten Tesla som bare kan smette forbi. Et vogntog kan ofte veie 40-50 tonn, og kjøretøyene har fartssperre på 90 kilometer i timen. Vi trenger plass og tid, og da er vi avhengige av at våre medtrafikanter spiller på lag med oss.

Han har til slutt en liten oppfordring til bilister som møter lastebiler på veier som den i Hamarøy.

– Det beste du kan gjøre i slike tilfeller er å slippe oss forbi, når vi gjør tegn til at vi ønsker det. Blink deg ut i busslomma om det er smalt. Det krever veldig lite, og så kan vi begge fortsette turen på en trygg og god måte, avslutter han.

Politiet: – Sjåføren fikk en advarsel

I den aktuelle varslingssaken mot lastebilsjåføren i Nordland, endte det med at politiet lot ham kjøre videre.

Politioverbetjent Johan Benitez sier sjåføren fikk kjøre videre etter en god prat. Foto: Silje Lunde Krosby

– Vi fikk tilsendt de samme videoene som har blitt delt i media, og tok kjøretøyet inn til kontroll hos Statens vegvesen i Fauske. Etter å ha sjekket kjøretøyet og at kjøre- og hviletider var overholdt, hadde vi en lang og god prat med sjåføren før han fikk kjøre videre, sier politioverbetjent Johan Benitez til Broom.

– Ingen anmeldelse denne gangen, altså?

– Anmeldelse ble vurdert, men vi endte med å gi ham en advarsel. Det innebærer at det kan få konsekvenser for ham dersom han blir stoppet for lignende forhold igjen, sier han.

– Skjer det ofte at dere får tips om trafikkfarlig lastebilkjøring?

– Nei, det skjer heldigvis ikke så ofte. Og det kan like gjerne være lastebilsjåfører som er fortvilt over andre folks kjøring, for de er jo mye mer på veiene enn mange andre. Så dette går begge veier, avslutter han.

Broom har også forsøkt å få en uttalelse fra transportselskapet og Norsk Lastebileierforbund, men de har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

