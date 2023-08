Denne artikkelen ble først publisert på Broom.no.

Toyota Land Cruiser har i mange tiår vært blant de aller mest populære offroad-kjøretøyene i verden, og er blant annet kjent for å være robuste og pålitelige under tøffe forhold.

SUV-en er for øyeblikket tilgjengelig i mer enn 170 land, og skal være Toyotas aller mest utbredte modell.

Totalt er den solgt i hele 11,3 millioner eksemplarer siden introduksjonen i 1953, og Land Cruiser er dermed også en av japanernes aller mest solgte modeller gjennom tidene.

Også her hjemme har modellen hatt suksess. Da først og fremst som toseteres, avgiftsvennlige varebil med grønne skilter.

Nå er bilen straks klar i ny utgave, den første store oppgraderingen siden 2010.

Tro mot konseptet

Dagens utgave fikk riktignok en «makeover» i 2020, men 2024-modellen er helt ny, fra innerst til ytterst.

Piotr Pawlak er direktør i Toyota Norge.

Samtidig lover Toyota at de definitivt ikke har tuklet med Land Cruiser-DNA-et, men heller styrket det.

– Toyota er stolte av å presentere den helt nye Land Cruiser, en modell som direkte bygger på de originale kvalitetene som har gjort Land Cruiser-navnet synonymt med styrke og pålitelighet i over 70 år, sier Piotr Pawlak, administrerende direktør i Toyota Norge.

Ja, for det var i 1953 Land Cruiser-navnet ble brukt for første gang. Toyotas direktør Hanji Umehara skal ha latt seg inspirere av den britiske konkurrenten Land Rover da navnet ble valgt.

Den nye Land Cruiser har hentet designinspirasjon fra eldre utgaver av modellen. Her er den første, som ble introdusert i 1953.

Design med retro-uttrykk

Vi kan jo starte med designen. Den er litt mer kantete og framstår barskere enn forgjengeren, med klare referanser til eldre utgaver av modellen. De runde lyktene på First Edition-utgaven forsterker denne følelsen. Man er ikke et sekund i tvil om at det dreier seg om en Land Cruiser.

Kortere overheng skal gi bedre offroad-ytelse, og karosseridelene er designet for å kunne byttes ut raskt, i tilfelle skade. Det er en løsning vi håper flere vi kaste seg på fremover!

Og som forventet er dette en bil som ruver – som sine forgjengere. Den måler 492 centimeter i lengden, 198 centimeter i bredden og høyden er 187 centimeter. Akselavstanden er 285 centimeter.

Bedre på offroad og sikkerhet

Bilen bygges på ny plattform (GA-F). Sammen med betydelig stivere karosseri og mer rigid ramme, skal denne sørge for betydelig forbedring av offroad-ytelsen – uten at det går på bekostning av komforten på vanlige veier, lover Toyota.

De trekker også fram et ny frontstabilisatorstag, som kan frakobles ved hjelp av en bryter på dashbordet. Det skal sørge for bedre kjørbarhet i tøft terreng.

For første gang får nye Land Cruiser også elektrisk servostyring (EPS). Dermed kan man se fram til mer direkte styring og lettere manøvrering i alle hastigheter, ifølge Toyota. Det skal også redusere mengden tilbakeslag på ujevne overflater.

Bilen skal også være kraftig oppgradert i forhold til de kravene man stiller til sikkerhet i moderne biler, blant annet gjennom pakken Toyota Safety Sense. Den inneholder eksempelvis aktiv førerassistentpakke og filskifteassistent.

Toyota trekker også fram et annet sikkerhetspoeng – at bilen er utformet for å gi føreren bedre utsyn, med senket karosserilinje, dypere sidevinduer og instrumentpaneler som er montert lavere enn på forgjengeren.

Tilgjengelighet i Norge

Her i Vest-Europa blir nye Land Cruiser tilgjengelig med en 2,8 liters turbodieselmotor, som yter maks 204 hestekrefter med dreiemoment på 500 newtonmeter. Den er koblet til en åtte-trinns automatkasse. Maks tilhengervekt er 3.500 kilo.

Bilen kommer forøvrig med to, fem eller sju seter, og blir tilgjengelig for bestilling i løpet av oktober. De første bilene er ventet å være på plass i landet i løpet av første halver 2024.

De første som bestiller kan sikre seg en såkalt «First Edition»-modell, med blant annet runde lykter og et spesiell tofarget eksteriørfarge. Denne vil kun bygges i 3.000 eksemplarer, får vi opplyst fra Toyota.

Fra 2025 vil nye Land Cruiser også bli tilgjengelig i mildhydrid-utgave, der en mindre elmotor støtter forbrenningsmotoren. Det kan spare drivstoff og redusere utslippene. De øvrige detaljene om denne er foreløpig ikke klare.

Vi kommer naturligvis tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer.

