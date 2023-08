Mystisk ikon dukket opp i norske biler etter oppdatering

At produkter kan oppdateres etter at de er kjøpt, er noe vi er blitt vant med. TV-er, PC-er og mobiltelefoner er gode eksempler. Feil rettes og nye funksjoner kommer til, ofte uten at du behøver å løfte en finger.

Og det er nettopp det som kan skje på nyere biler som støtter oppdateringer via OTA (over the air).

Det har mange eiere av Hyundai Ioniq 5 og 6 fått erfare den siste tiden. I brukergruppene på Facebook er det særlig én nyhet mange undres over: En oransje S har dukket opp på skjermen i midtkonsollen. Samme spørsmål går igjen: Hva i all verden betyr dette?

Mange vil nok dra kjensel på S-en fra en bestemt app på mange mobiltelefoner: SoundHound. Dette er en app som bruker mikrofonen på mobiltelefonen til å gjenkjenne musikk.

Står du for eksempel i en butikk og hører musikk du liker, kan appen hjelpe deg med å gjenkjenne låten og artisten.

Nå blir altså SoundHound-funksjonaliteten bygd inn Hyundai Ioniq 5 og 6.

Skjermbilde fra SoundHound-appen på iPhone.

– Dette er en integrering av SoundHound i bilens radio, slik at man enkelt kan få sanginfo rett i infotainmentskjermen, sier kommunikasjonssjef Øyvind Lillestrøm Knudsen i Hyundai, til Broom.

– Praktisk om man hører en gammel favoritt man ikke husker navnet på, for eksempel, legger han til.

Langt samarbeid

At det nettopp ble Hyundai som ble først ut med SoundHound-integrasjon, er kanskje ikke så rart. Allerede i 2017 annonserte nemlig de to selskapene at de skulle samarbeide om systemer for stemmestyring og kunstig intelligens i nye biler fra Hyundai.

Integrering av SoundHound-appen kommer altså som en nyttig «bonus» fra dette samarbeidet.

Lillestrøm Knudsen legger til at funksjonen kanskje er viktigere i andre land enn i Norge.

– På DAB får man jo ofte sang og artist opplyst uansett, men dette fungerer også med analog radio. Og det er stadig utbredt i veldig mange land, sier Knudsen.

