Slik lader alle til lavpris hos Tesla

Denne artikkelen ble først publisert på Broom.no.

Prisene på lading langs veiene har ikke sunket i takt med at strømprisene har gått ned. Fortsatt må du belage deg på å betale opp mot ti ganger mer for hver kilowattime ved hurtig- og lynlading, enn hva du betaler når du lader hjemme.

Bransjen skylder blant annet på økte driftskostnader, men én aktør går litt mot strømmen – bokstavelig talt.

Lade på jobben? Da kan du spare 25.000 kroner i året

Kan være klart billigst

Ifølge Elbilforeningens prisooversikt er nemlig Tesla til dels mye billigere på lynlading enn sine konkurrenter. Lynlading brukes ofte som begrep på ladere som byr på effekter over 150 kW.

Prisene varierer riktig nok fra sted til sted og når på døgnet du lader, men var helt nede i 3,35 kroner pr kilowattime (kWt) på det billigste da foreningen oppdaterte sin oversikt 21. juli.

Til sammenligning kostet en kilowattime 8,40 kroner hos konkurrenten Ionity. De fleste andre konkurrentene lå på mellom sju og åtte kroner pr kWt, med unntak av Uno-X som tok mellom 5,50 til 6,50 kroner pr kWt.

Dette bilmerket har de mest lojale kundene

Tesla var tidlig ute med sitt eget ladenettverk. Dette er da også noe mange Tesla-eiere setter stor pris på. Foto: NTB

Åpent for alle

Teslas lynladere er i utgangspunktet myntet på Teslas egne biler. I fjor startet imidlertid Tesla et pilotprosjekt, der de åpnet for at andre bilmerker fikk lade på enkelte av deres Supercharger-stasjoner. Siden har prosjektet blitt utvidet, og nå kan du lade på de aller fleste av Teslas ladestasjoner rundt om i landet.

De beste prisene er derimot forbeholdt Tesla-eiere. Har du et annet bilmerke, får du et påslag i prisen, dette ligger normalt på rundt 35 prosent. Er prisen 3 kroner og 35 øre pr kilowattime for Tesla-eiere, vil den dermed bli 4 kroner og 52 øre for deg som kjører Volkswagen ID.4, for eksempel.

Du kan imidlertid slippe like billig unna, ved å tegne et månedsabonnement til 129 kroner. Lader du mye langs veiene, kan det fort lønne seg å gjøre det.

Nå er lading like dyrt som bensin og diesel

Enkelt

Selve ladeprosessen er enkel. Du laster ned Tesla-appen, registrerer betalingskortet ditt og velger stasjon fra kartet. Så velger du stolpenummer og kobler til bilen. Resten går forhåpentligvis av seg selv.

Merk imidlertid at du bør komme deg raskt i bilen igjen når ladingen er fullført. Du risikerer nemlig å bli belastet 10 kroner for hvert eneste minutt du blir stående ved ladestolpen etter at bilen er fulladet.

Les mer her: 10 minutter for sen? Det kan koste deg 100 kroner

I Tesla-appen finner du ladestasjoner, antall ledige stolper og priser. Du kan også tegne abonnement direkte i appen, og dermed få like billig lading som Tesla-eiere.

Her kan du lade

Her finner du et kart som viser hvilke Tesla-ladestasjoner som er åpen for andre bilmerker, både i Norge og i resten av Europa.

Tesla Owners Club Norway har i tillegg laget en oversikt over prisene ved de forskjellige Tesla-ladestasjonene, både for Tesla-eiere, abonnenter og deg som bare stikker innom for såkalt dropin-lading. Merk at oversikten ble sist oppdatert i juni, og prisene kan ha endret seg noe siden den gang.

Også andre ladeaktører og foreninger (for eksempel NAF, Elbilforeningen, Elton) har abonnementsløsninger som kan gi deg rabatter ved ladestolpene.

Har du tenkt deg på lang bilferie i sommer, kan det være en god idé å sjekke ut disse før du drar av gårde.

Ny Volvo får smart ladefunksjon