Import av brukte biler fra utlandet har i mange år vært svært populært i Norge. Alt fra privatpersoner til store importører har hentet inn mange tusen biler hvert år.

Mange av bilene har bare rullet noen få kilometer på utenlandske veier, og har i praksis vært som nye.

Denne aktiviteten har vært til dels svært lønnsom. Prisene i flere europeiske land har ligget et godt stykke under de norske og utvalget har vært godt. Selv om man har måttet betale moms og ofte avgifter, har det likevel vært god butikk.

De siste årene har det særlig vært mye import av elbiler, takket være høy etterspørsel og lange ventelister. I utlandet har tilgjengeligheten og utvalget vært bedre.

Men nå er det bråstopp.

Ikke lønnsomt

I slutten av mai opplyste Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) at bruktimporten så langt i år var rundt 80 prosent under fjorårets nivå.

Dette skyldtes ifølge OFV særlig lav kronekurs, samt pris- og kostnadsøkninger i andre europeiske land. Dessuten har euroen satt nye rekorder mot den norske krona i år, noe som slår direkte ut på bilprisene.

Den siste tiden har krona styrket seg mot euro, men foreløpig er det ingenting som tyder på en snarlig endring i dette bildet.

Elbiler ned 90 prosent

Investeringsdirektør i Nordea og bilentusiast Robert Næss, ser en enorm nedgang i importen av elbiler. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Jeg har sett på registreringsstatistikken og der finner jeg at antall bruktimporterte elbiler som er registrert for første gang i Norge er 683 så langt i år. Det er ned 90 prosent fra samme periode i fjor, sier investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss, til Broom.

Næss er også deleier i Ecocar AS, som har spesialisert seg på import av brukte biler.

– Selskapet ikke bestilt inn en eneste bil fra utlandet i år. Vi har bare registrert noen få som kom inn like rundt årsskiftet, sier han.

130 bruktimporterte Kia Niro har blitt registrert så langt i år. Det holder til en førsteplass på lista.

Entusiastbilene tilbake

Etter lang tid med massiv import av nesten nye elbiler, har nå flere entusiastbiler kommet inn på listene igjen.

Blant disse er Ford Mustang, Chevrolet Corvette og Camaro. Dette er gamle travere på bruktimportfronten, som har kommet inn i ganske betydelige antall i mange år.

Ifølge Næss er det naturlig at flere eldre og dyre biler dukker opp på lista.

– Hvis man er på jakt etter en velholdt og velutstyrt 10 år gammel bil kan det fort bli lønnsomt. Der får man nemlig 90 prosent rabatt på engangsavgiften, sier han.

Hvis du for eksempel ønsker å importere en Bentley Continental GT V8 Coupe, så blir engangsavgiften på beskjedne 71.635 kroner. Det er langt under de 716.350 som du måtte ha betalt da bilen var ny.

– Rabatten man får på biler som er nyere enn ti år, blir ikke høy nok til at det blir lønnsomt. I hvert fall ikke som jeg har funnet, sier Næss.

Dyrere biler som begynner å dra på årene kan fortsatt være gunstige å importere, ifølge Robert Næss. På bildet ser du en 2012-modell Bentley Continental GT.

Lønnsom eksport

En ny trend de siste månedene er at import blir erstattet med eksport av brukte biler ut av landet. Veksten har vært voldsom, ifølge sjefredaktør Atle Falch Tuverud i bransjenettstedet Bilnytt.no.

– Via tall fra Skatteetaten og Norges Bilbransjeforbund har Bilnytt.no avslørt at refusjon av bilavgifter på eksporterte biler til utlandet allerede hadde passert en halv milliard kroner 19. juni i år. I hele 2020 var det til sammenligning kun 100 millioner kroner. Vi ligger faktisk an til ti ganger så høyt beløp som for to år siden, sier Tuverud til Broom.

Mange av bilene er elektriske, men det er særlig norske bensin- og dieselbiler som kan være lukrative å eksportere nå. Dette kan du lese mer om i saken under.

Topplisten

Tabellen under viser de ti mest bruktimporte elbilene i Norge til og med 26. juni i år. Kilde: Statens vegvesen.

