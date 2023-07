Denne artikkelen ble først publisert på Broom.no.

Torsdag 13. juli skjedde det igjen. To biler krasjet front mot front på E10 i Narvik – denne gang en bobil og en personbil. Én person omkom og tre ble skadet i ulykken.

På taket på personbilen satt det en skiboks. Denne hadde løsnet fra festene i kollisjonsøyeblikket, og ble skutt som et prosjektil inn i frontruta på bobilen. På mirakuløst vis slapp passasjerene i bobilen fra det med livet i behold.

Tåler ikke bråstopp

Det er ikke kjent om denne skiboksen var fylt med bagasje. Men det skal ikke mye ekstra vekt til før belastningen på festene kan bli altfor stor, ved kraftig oppbremsing og i kollisjoner som denne.

‒ Jeg har sett takbokser som har løsnet fra festet og som har sust som en torpedo inn i bilen foran, har kommunikasjonsrådgiver Jan Ivar Engebretsen i NAF, tidligere uttalt.

I tillegg viser det seg at det er svært variabel kvalitet på selve boksene.

‒ Flere skibokser vi har testet tåler ikke en gang uhell i 30 kilometer i timen, sier NAF-rådgiver Jan Harry Svendsen.

I forbindelse med en større test av skibokser i 2021, la organisasjonen blant annet ut denne videoen, der en skiboks fra Calix sprekker ved brå oppbremsing. I neste øyeblikk slynges ski og annet ut:

Åpner seg i fart

Både NAF, Statens vegvesen og forsikringsselskaper har flere ganger gått ut og advart mot å se på skiboksen som bagasjeplass på linje med bagasjerommet. Stadig får de inn rapporter om overfylte skibokser som har åpnet seg ved oppbremsinger, og der gjenstander har flydd ut.

– Om dette skjer, skyldes det som regel høy fart eller kraftig vind – eller en kombinasjon av de to. Feil pakking av skiboksen gjør risikoen høyere, enten ved at det er mye vekt i boksen eller at innholdet ikke er godt sikret, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind.

– Et vanlig problem er at folk bare vrir lukkemekanismene i låst posisjon uten å låse med nøkkel. Da kan bevegelser under kjøring fort føre til at mekanismen åpner seg og katastrofen er et faktum, sier hun.

Kun lette gjenstander – og husk å sikre

I verste fall kan altså hele skiboksen løsne. Jo høyere vekt, desto større risiko. Likevel skjer altså slike ting stadig når nordmenn pakker til langtur.

‒ Dette er bekymringsfullt. En skiboks er ikke konstruert for å kunne frakte tunge gjenstander, og den ekstra vekten på taket gjør dessuten bilen mer ustabil, advarer Svendsen hos NAF.

Naf-rådgiver Jan Harry Svendsen ser mange eksempler på skibokser som fylles med altfor mye last.

Med mye vekt på taket endres nemlig bilens tyngdepunkt. Bilen vil oppføre seg annerledes og mer ustabilt ved oppbremsing og i svinger. Dette kan i seg selv skape mange farlige situasjoner.

Og dersom tingene i boksen i tillegg ikke er sikret, risikerer man kraftige vektforflytninger på svært kort tid. Det skaper store utfordringer for både boks og fester – for ikke å glemme for føreren av kjøretøyet.

– Mange skibokser har reimer eller andre innretninger for å sikre gjenstander i boksen. NAF anbefaler at du bruker disse og passer på at alt ligger støtt før man drar avgårde.

Gode råd til bruk av skiboks til bagasje:

Sjekk hva som er maksimal tillatt vekt på taket under kjøring. For mange nye biler er grensa 75 kilo. Husk at boksens egenvekt må regnes med.

Sjekk også hvor mye vekt boksen i seg selv tåler, samt stativet den står på.

Husk også at vekta du har på taket, må regnes med i bilens nyttelast. Den angir hva som er maksimalt antall kilo du kan laste bilen med, fører og passasjerer inkludert. Denne informasjonen finner du i vognkortet.

Pakk kun lette ting i skiboksen, gjerne ting som samtidig ikke tar stor plass – for eksempel dyner, tepper, liggeunderlag og soveposer.

Fest bagasjen med reimer og stropper så den ikke forflytter seg under kjøring.

Pakk med best mulig balanse i boksen. Stropp de tyngste gjenstandene fast i midten, og de letteste bakerst og i front.

Og husk at de tyngste gjenstandene alltid må pakkes inne i bilen.

Kilder: Naf, If, KNA, Fremtind

