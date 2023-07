Kraftig priskutt på Norges nest mest populære elbil

Denne artikkelen ble først publisert på Broom.no.

Mange fryktet at nye biler skulle bli vesentlig dyrere med innføringen av moms og vektavgift fra nyttår. I stedet har prisene gått kraftig ned på en rekke populære modeller.

Alt startet med Tesla

Det hele startet med at Tesla rystet markedet ved å kutte prisene på Norges mest populære elbil, Model Y, med inntil 120.000 kroner i januar. Priskuttet førte til en salgsboom vi aldri før har vært vitne til i Norge.

Så langt i år er det registrert over 15.000 Tesla Model Y, mer enn tre ganger flere enn nummer to på lista – Volkswagen ID.4.

Resultatet har etter hvert blitt akkurat det mange forutså i januar; konkurrentene har vært nødt til å justere ned prisene for å prøve å møte konkurransen fra det amerikanske lokomotivet. Første halvår 2023 var nemlig preget av mange skrantne ordrebøker rundt omkring.

Kutter prisen med over 130.000 kroner

Som perler på en snor

Bare dager etter Tesla-priskuttet svarte Ford med å kutte prisene med inntil 60.000 på Mustang Mach-e , deretter kom Hyundai med tilbud på Ioniq 5 og senere også Ioniq 6 , og i juni og juli har store priskutt kommet som perler på en snor: Nissan Ariya , Skoda Octavia , Volvo XC60 og Polestar 2 – for å nevne noen.

Til og med Norges to billigste elbiler har blitt betydelig billigere i juli.

Og nå har turen kommet til Norges nest mest registrerte bil i 2022 og så langt i 2023: Volkswagen ID.4. Møller Bil har nemlig satt ned prisene på både ID.4 Pro med bakhjulsdrift og GTX-utgaven med drift på alle fire hjul.

Ny elbil til røverpris – se hva du får for under 220.000 kroner

Kutter GTX-prisen med 62.700 kroner

Priskuttet omtales som en jubileumskampanje, i forbindelse med at Volkswagen markerer 75 år på det norske markedet, og gjelder i første omgang til 31. august.

GTX-utgaven har fått det største priskuttet, på 62.700 kroner. Dermed får du nå firehjulstrekkeren og den mest populære utgaven av bilen fra 499.900 kroner. For Pro-utgaven er priskuttet 37.400 kroner. Dermed blir startprisen på denne 459.900 kroner. Prisene gjelder biler levert Oslo, og inkluderer frakt og leveringsomkostninger, får vi opplyst fra Møller Bil.

Inkludert i prisen får man også treårig service- og vedlikeholdsavtale og kampanjerente på 3,99 prosent. Hvis man ikke benytter seg av denne, kan man i stedet ta ut komplette vinterhjul til bilen uten ekstra kostnad.

Nå får du super-rabatt på ny SUV

Dette får du

ID.4 er en mellomstor, elektrisk SUV i familiebil-segmentet. De første eksemplarene av ID.4 rullet inn i landet i 2021, og særlig etter at GTX-utgaven ble tilgjengelig har bilen solgt i bøtter og spann. Nå finnes det mer enn 25.000 registrerte eksemplarer av ID.4 i Norge.

GTX-utgaven har solgt klart best i Norge, og byr på to elektriske motorer som totalt yter 299 hestekrefter. 0-100 km/t er unnagjort på 6,2 sekunder, og rekkevidden er på inntil 496 kilometer. Pro-utgaven har drift på bakhjul, og har litt mer moderate ytelser, men kan samtidig skilte med rekkevidde på inntil 524 kilometer.

Broom har testet bilen ved flere anledninger . I denne testen av GTX konkluderte vi blant annet med at den passer som hånd i hanske for mange nordmenn, men at den samtidig hadde noen utfordringer.

