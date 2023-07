Denne artikkelen ble først publisert på Broom.no.

Nybilmarkedet i Norge har endret seg enormt i år. Vi har gått fra mangel på biler og ventelister på mange modeller – til at det nå i mange tilfeller er flere biler enn kjøpere.

Det rapporteres om rekordstore lagre av biler hos importører og forhandlere. Samtidig skal det være svært stille i mange bilbutikker.

Det har bransjen svart på med å kutte prisen på mange modeller. Tesla startet det hele med priskutt på inntil 120.000 på bestselgeren Model Y. Det gjorde de allerede i januar. Senere har flere kommet etter og særlig den siste måneden har det kommet en rekke kampanjetilbud, med priskutt helt opp til 140.000 kroner på lagerbiler.

Supert for de som vurderer å kjøpe bil. Ikke like hyggelig for de som akkurat har kjøpt og så opplever at prisen går betydelig ned.

Angrerett?

Men er det noe du kan gjøre i en slik situasjon? Vi spør Thomas Iversen som er juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet:

Thomas Iversen i Forbrukerrådet er tydelig på at dagens priskonkurranse er noe vi ikke har sett mye til tidligere.

– Det vi ser i markedet nå er et utslag av en priskonkurranse som vi ikke har sett så mye til før. Du har dessverre ingen spesielle rettigheter når bilen du har hentet ut faller i verdi, dette er en risiko hver bilkjøper tar, sier Iversen.

Han legger til:

– Hvis bilen fortsatt ikke er levert, har du som forbruker mulighet til å høre med selger om det er mulig å få bilen til den nye prisen. Der bilen er kjøpt på nett har forbrukeren angrerett, noe som kan brukes strategisk for å forsøke å få prisen redusert. Også der det ikke er snakk om angrerett, har du mulighet til å avbestille før levering etter forbrukerkjøpsloven. Ved avbestilling kan det dukke opp et gebyr, noe som må inngå i beregningen din.

Kan gå fra kontrakten

Naf forteller at de nå får en del henvendelser fra medlemmer, som spør om råd rundt kontrakten de nettopp har inngått på ny bil:

– Vi hadde tilsvarende tilbakemeldinger da Tesla satte ned prisen tidligere i år. Det er en del som føler seg litt lurt etter å ha inngått kontrakt og så blir prisen satt ned like etterpå, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i Naf.

Forsinket bil kan gi deg gode kort på hånden, det sier Nils Sødal i Naf.

– Hva råder dere bilkjøperne til å gjøre i en slik situasjon?

– I utgangspunktet er kontrakten bindende, men vi oppfordrer våre medlemmer til å gå i dialog med selger om dette. Det er som regel noen flere vurderinger i sakene man også må se på. Men i korte trekk kan man si at om bilen ikke er levert, så kan man gå fra kontrakten mot et avbestillingsgebyr. Er leveringen forsinket kan det hjelpe deg i din favør ved at du setter en rimelig tilleggsfrist for levering eksempelvis én måned. Blir ikke bilen levert innen tilleggsfristen, kan du gå fra kontrakten uten gebyr, sier Sødal.

Vanskelig å forutse

– Hva om du allerede har fått bilen?

– Er bilen levert, må du gjerne ha en dialog med selger, men det er nok dessverre vanskelig å kreve kompensasjon, sier Sødal.

Han understreker at prisnedsettelser kan være vanskelige å forutse. De styres av markedet, basert på flere faktorer.

Mange har opplevd at det er tungt å selge brukt elbil i år. Da er det gjerne bare én ting å gjøre: Redusere prisen.

Hva med bruktverdien?

– Hva tenker dere om bruktverdien på nesten nye biler. Faller den like mye som priskuttene på nye?

– Prisnedgangen i bruktbilmarkedet for elbiler skyldes tre ting: Det ene er at nå er det ingen leveranseproblemer på nye elbiler. Det andre er at folk har dårligere råd. Det tredje er prisnedsettelser på nye elbiler.

– Så er det sånn at ikke alle nye elbiler er satt kraftig ned i pris. Tesla satte ned prisen på alle sine Model Y, men aller mest på tohjulstrekkeren. Møller har nå satt ned prisen på ID.4 og ID.5 med bakhjulsdrift. De fleste ønsker disse bilene med firehjulstrekk. Så den faktoren som så langt spiller minst inn på bruktprisen er nok prisnedsettelsene på nye biler. Er reduksjonen permanent, vil endringen også tilpasses bruktbilmarkedet over tid. Fungerer ting som normalt, vil prisene på nye biler gå opp igjen. Da vil det ha liten konsekvens for bruktverdien på den bilen du eier, avslutter Nils Sødal.

