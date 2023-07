Mercedes EQA er for tiden merkets mestselgende bil i Norge. Så langt i år er det registrert i overkant av 550 stykker, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Riktignok er dette 20 prosent mindre enn på samme tid i fjor, og et godt stykke bak de arge konkurrentene BMW iX1 (908 registreringer) og Audi Q4 e-tron (1.034 registreringer).

: Mercedes EQA 250 hr en god del knapper, blant annet på rattet. Det er ikke så dumt i en tid der mange bilprodusenter fjerner slik. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Ikke firehjulsdrift

Mens Audi Q4 e-tron fås med bakhjulsdrift, viser OFVs tall at godt over 900 av de registrerte bilene er med firehjulsdrift. BMW iX1 fås kun med trekk på alle fire, så da er det kanskje litt tvilsomt at nye Mercedes EQA 250 vil slå an spesielt godt i Norge.

Den trekker dessverre kun på forhjulene.

Det som imidlertid er spennende med denne bilen, er prisen i kombinasjon med rekkevidden du får på kjøpet.

Bilen starter på 471.900 kroner og testbilen demonstrerer at en brukbart utstyrt EQA ikke behøver å bykse over 600.000 kroner. Med den iøynefallende metallicfargen «Rose gold», elektriske seter, oppvarmet ratt og de største displayene på 10,25 tommer hver, føler du deg ikke gjerrig bak rattet her. Sort taktrekk har den også, men soltaket er det ikke krysset av for.

Prisen Mercedes forlanger er 538.390 inkludert avgifter og rekkevidden er på 495 WLTP-kilometer før utstyr, som for testbilens del havner på 486 WLTP-kilometer. Med snill kjøring i litt lave hastigheter og uten innslag av bratte bakker, kan det hende du vil nærme deg slike tall, gitt at det kjøres på sommerføre.

De tre luftdysene har elegante detaljer og lar seg bevege med presisjon. Disse elementene minner deg på at du sitter i en Tysk bil. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Godt med knapper

Bak rattet er det forøvrig lett å finne seg til rette. Styringen har en behagelig tyngde som gir en følelse av kvalitet.

Interiøret er velbygd og de to skjermene lyser opp med en skarphet du griper deg selv i å like godt. Det fremstår passe moderne her inne, men også forholdsvis konservativt.

Mercedes EQA har flere fysiske knapper enn konkurrentene, der BMW stikker seg ut siden de ikke engang har fysiske knapper til klimaanlegget.

Elektriske seter er blitt det vanlige på kinesiske biler. Godt å se at Mercedes henger med. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Solid moment

Når du suser avsted på sommerføre, tenker du i liten grad på at denne bilen klorer seg frem med forhjulene alene. Den nye elmotoren, som er med på å gjøre EQA 250 såpass effektiv, yter 190 hestekrefter og vrir ut 385 Nm. 0 til 100 skal ta 8,6 sekunder – tall du neppe vil betvile når du sitter bak spakene. Spesielt dreiemomentet gjør at bilen fremstår mer enn kvikk nok, tatt i betraktning at en liten Mercedes som dette neppe kjøpes av utpreget bilinteresserte folk.

Presser du bilen hardere, kjenner du at EQA 250 egentlig takler det ganske greit, før du når en grense der bilen understyrer. Litt før det føler du imidlertid at forhjulene strever med å plante kreftene i bakken, men dette er kjøring de fleste EQA-eiere nok ikke bedriver.

Ikke helt hurtig

100 kW hurtiglading er heller ikke noe å skryte av i disse dager. Nevnte BMW iX1 ligger på 130 kW mens Audi Q4 e-tron har en ladeeffekt på 135 kW. Interessant nok kan en VW ID.3 skilte med 170 kW og Kia EV6 med heftige 239 kW, så Mercedes bør få opp farten om de skal klare å konkurrere.

Det må også nevnes at disse tallene, i likhet med rekkeviddeestimatet, er noe du ser i et best tenkelig scenario. Kaldt vær, bratt stigning (for eksempel til hytta) og kjøremønster generelt vil utvilsomt påvirke rekkevidden negativt. Når vinteren omsider kommer snikende vil også ladehastigheten gå ned.

Mercedes EQA 250 ser fornuftig ut, men er neppe en bil for entusiastene. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Mye bil for pengene

Mercedes EQA 250 er ikke hyttebilen du alltid kan stole på i dyp snø. Til det vil modellene med firehjulsdrift passe bedre. Skal du imidlertid cruise på motorvei og lunte rundt i byen, vil bilen kunne passe godt. En litt overraskende positiv egenskap er den gode plassen i baksetet, bilens eksteriørmål tatt i betraktning. Det er ikke business class, men godt nok til at EQA også burde kunne slå an som drosje.

Gitt at du ikke er bilentusiast og spesielt opptatt av skarpe kjøreegenskaper, vil 250-varianten holde for deg. Du får stjerne i grillen og (på papiret i alle fall) god rekkevidde til rundt 550.000 kroner, som må sies å være ganske mye bil for pengene. Med stigende rente og vanskeligere tider er kanskje ikke det så dumt?

NØKKELINFO Mercedes EQA 250 Drivlinje: Én motor, forhjulsdrift HK/kW/Nm: 190/140/385 0-100 km/t: 8,9 sekunder Toppfart: 160 km/t Rekkevidde (WLTP): 495 km Rekkevidde (WLTP), denne bilen: 486 km Batterikapasitet, netto: 66,5 kWh Maksimal ladeeffekt: 100 kW Egenvekt uten fører: 2.075 kg L/B/H: 446/183/162 cm Forbruk: 15,8 kWh/100 km Bagasjerom: 340/1.320 liter Taklast: 75 kg Tilhengervekt: 750 kg Pris: Denne modellen: 471.900 kroner Pris: Denne modellen med utstyr: 538.390 kroner

Dette liker vi: Interiør

Multimediaskjermer

Dreiemoment Dette liker vi ikke: Stereoanlegget

Bagasjerommet

Utseendet Design: Praktisk og stedvis elegant innvendig, men ikke spesielt pen på utsiden. Førermiljø: Setene er gode, slik du forventer i en Mercedes. Betjening med knapper er bra. Kjøreegenskaper: Mercedes EQA 250 er på ingen måte heftig, men styringen er fast og god. Ytelser: Den skal ikke anklages for å være rask, men elmotoren har et solid dreiemoment. Plass: Foran er det en oppreist sittestilling og bak er det overraskende god plass. Mye for pengene: Lite ekstrautstyr betyr ofte at bilen føles kjip, men det er ikke tilfellet denne gangen. Score: 7/10 Mercedes EQA 250 med forhjulsdrift er ingen hytteracer, men komfortabel og kvikk i byen.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.