VW ID. Buzz rullet inn på markedet i fjor og fikk stor oppmerksomhet. Den retroinspirerte bilen ble blant annet vist frem under Arendalsuka og Finansavisen kåret den til årets bil.

Så langt i år er ID. Buzz selskapets tredje mest solgte personbil med 782 registreringer.

Nå kommer en versjon som er enda mer aktuell for familier med mange barn og høye krav til plass.

VW ID. Buzz med lang akselavstand kan bestilles som femseter, seksseter (2+2+2) eller syvseter. Bilen har fem seter med Isofix-tilkobling. Foto: VW

Syv seter – endelig

At VW ID. Buzz skulle komme med syv seter har vært kjent siden lanseringen, men nå skjer det endelig, og navnet på den nye bilen er ID. Buzz LWB (long wheelbase).

Bilens lengde økes med 25 cm, og er nå 4.962 millimeter. Til sammenligning er dagens ID. Buzz 4.712 millimeter lang. Økningen oppnås ved at akselavstanden er strukket ut fra 2.989 til 3.239 millimeter.

VW lar deg velge mellom tre forskjellige setekombinasjoner i den forlengede bilen. Den kan enten fås med fem seter, slik den «korte» versjonen har i dag, den fås med seks seter (2+2+2) eller syv seter.

En spennende egenskap ved VW ID. Buzz er at barnefamilier får Isofix-feste for barnestol i forsetet, i tillegg til Isofix-festene på de ytterste setene bakover. Midtsetet på utgaven med syv seter har dermed ikke Isofix, men totalt kan bilen skilte med mulighet for å frakte fem barn i barneseter.

Tredje seterad kan forøvrig løftes ut, noe som gjør plass til et bagasjerom på hele 2500 liter.

Den lange utgaven av ID. Buzz Pro måler 4.962 millimeter. Til sammenligning er dagens ID. Buzz 4.712 millimeter ang. Økningen oppnås ved at akselavstanden er strukket ut fra 2.989 til 3.239 millimeter. Bakerste seterad kan tas ut, og da er bagasjerommet på 2.500 liter Foto: VW

Ny og sterkere motor

Den lange versjonen av ID. Buzz kommer med en kraftigere motor som yter 286 hestekrefter og 560 Nm. Det er neppe avgjørende for dem som primært skal frakte rundt på isslikkende barn,. Langt mer interessant er det at den økte akselavstanden gir rom til et større batteri.

Det nye fremdriftsbatteriet har en netto kapasitet på 85 kWh, mot 77 kWh i den korte utgaven som har vært i salg siden 2022.

Denne har 416 kilometers WLTP-rekkevidde, og det er naturlig å tenke seg at rekkevidden på den nye utgaven vil øke.

Hvor mye det blir, avslører ikke VW ennå.

For norske barnefamilier med hytter og travel kalender, hadde det nok vært hendig om den store Buzz-en gikk over 500 kilometer.

ID. Buzz kommer med et stort glasstak som kan dimmes. Den gjennomsiktige overflaten strekker seg over første og andre seterad, og det 1,5 kvadratmeter store glasstaket skal ifølge VW gi større romfølelse. Foto: VW

Skuffelse?

I en pressemelding nevnes det at ID. Buzz LWB kommer med firehjulsdrift og 339 hestekrefter, men dessverre blir ikke det før i 2024. At «full pakke» med syv seter, stort batteri og firehjulsdrift fortsatt er et stykke unna, vil nok oppleves som en skuffelse for dem som var klar for å kjøpe nå.

Når salget av ID. Buzz med lang akselavstand igangsettes, er ikke avklart. Prisen er heller ikke på plass, men bilen med fem seter som allerede er i salg, koster fra 592.600 kroner før utstyr. Når det plukkes fra ekstrautstyrslisten, stiger prisen raskt over 700.000 kroner

Det er dermed god grunn til å tro at den lange versjonen med syv seter og ikke minst firehjulsdrift blir en kostbar fornøyelse. Når den kommer.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.