Dette er det siste Marielle har sett av Teslaen sin

Kjøp av brukt bil kan mange ganger by på både overraskelser og store skuffelser, men det hører heldigvis til sjeldenhetene å være så uheldig som Marielle Suzanna Dijkstra i Fåberg har vært.

Hun jobber turnus som sykepleier, og er alenemor med en aktiv åtteåring som trenger transport til både det ene og det andre av interesser som skal dyrkes.

Bil er nødvendig, siden hverken skole eller andre aktiviteter ligger i nærområdet. Derfor kjøpte Marielle en 2014-modell Tesla Model S, av en privatperson for 255.000 kroner.

Bilen var på kjøpstidspunktet, 3. juli 2022, kjørt 211.000 kilometer.

Reforsegling var avgjørende

– Jeg tenkte dette ville være en grei bil til mine behov, men de viktigste årsakene til valget var at dette var en av de bilene som hadde gratis lading og at den hadde fått nytt hovedbatteri i 2020. Ekstra betryggende var det i tillegg at den så sent som i 2021 hadde gjennomgått en reforseglingsprosess hos Tesla-forhandler, forteller hun til Broom.

– Det nye batteriet og reforseglingen var hovedårsaken til at jeg kjøpte denne bilen, understreker hun, og forteller at hun hadde flere feilmeldinger før bilen 23. mars gikk helt i stå – like før hun var hjemme fra jobb.

MODEL S: Det er en 2014-modell Tesla S av denne typen Marielle kjøpte brukt i fjor sommer. Foto: iStock

Kortsluttet og defekt

– Jeg ringte da Tesla, men forslaget om å restarte bilen ga denne gang ikke resultater – bilen måtte på verksted, som i dette tilfellet er Tesla Brumunddal. Etter mye om og men, fikk vi bilen til verksted med bergingsbil – og 24. mars er siste gang jeg har sett bilen siden, sier hun.

– Hva skjedde videre?

– Jeg fikk melding fra verkstedet om at det hadde kommet vann inn i batteriet gjennom de ventilene på undersiden som ble byttet ved reforseglingen i 2021, og at hovedbatteriet var kortsluttet og defekt.

Ikke hørt noe mer

– Fikk du noen hjelp?

– Nei, dessverre. Jeg mener jo at reforseglingen burde holde lenger enn et par år, men forsikringen ville ikke dekke skaden, siden bilen var kjørt over 200.000 kilometer, så den døren var stengt.

– Hva sa Tesla?

– De avviste hele saken, utover å tilby meg batteribytte til 125.000 kroner. Slike beløp har ikke jeg stående klar til formål som dette, og der står vi to måneder etter at bilen stoppet. Attpåtil fikk jeg mail fra Tesla om å hente bilen, ellers måtte jeg betale for lagring av den. Det viste seg at det ikke var mulig å hente den, siden batteriet var tatt ut. Siden har jeg ikke hørt noe mer, sier hun videre.

Veldig dårlig

BEKYMRINGSFULLT: Det rant på med varsler da batteriet ga seg - det nederste var nok det minst bekymringsfulle... Foto: Skjermdump

– Hvordan får du hverdagen til å gå ihop nå?

– Det er temmelig krevende, med både skole og forskjellige fritidsaktiviteter. Det blir å bruke buss så langt dette går, og ellers låne bil av venner når dette er mulig, sier Marielle Dijkstra, som er skuffet over måten hun er blitt møtt på hos Tesla.

– Ja, jeg synes hele saken er både trist og litt rar – Teslas kundebehandling synes jeg uansett er veldig dårlig. De har også slettet kommunikasjonen vi har hatt i Tesla-appen, sier hun.

Forliksklage

– Vi har nå levert forliksklage i saken, og så får vi se hva utfallet her blir. Vi mener uansett at en slik reforsegling som i dette tilfellet må forventes å ha betydelig lengre holdbarhet enn ca. to år, som her, sier advokat Thomas Oftedahl i Fram Advokater, som er engasjert av Marielle Suzanne Dijkstra i saken mot Tesla.

En reforsegling omfatter de såkalte paraplyventilene under batteriet. Disse skal ventilere ut trykk og væske fra batterirommet uten å slippe inn fukt fra undersiden av bilen. «Det er trolig denne enveisfunksjonen som har feilet og medført fuktskader i batteriet,» skriver Oftedahl i sin Forliksklage til Forliksrådet i Oslo, med Tesla Norway som klagemotpart.

Utbedre svakheter

«Saken gjelder mangelskrav på Tesla - skade på hovedbatteri ca. to år etter at Tesla byttet ventiler og forsegling på batteriet. Spørsmål om reklamasjonsansvar for garantireparasjon,» står det videre å lese i innledningen til klagen.

På forespørsel fra advokat Oftedahl, har Tesla svart at reseal (reforsegling) «var et forebyggende tiltak på bakgrunn av bulletin for å forebygge isoleringsfeil,» og at de ikke var rettslig forpliktet til å gjøre dette. Bulletin er en reparasjonsinstruks eller kampanje fra fabrikk for utbedring av kjente svakheter.

DYRT: Utsnitt av tilbakemeldingen fra Tesla-verkstedet etter at diagnosen var stillet. Foto: Skjermdump

Holde bilens levetid

I forliksklagen skriver advokat Oftedahl blant annet at «Saken reiser spørsmål om det er reklamasjonsrett på garantireparasjoner, og om ventilene under batteriet kan forventes å holde mer enn i underkant av ni år,» og «Ved reklamasjon på reparasjoner som er utført underveis i garanti- eller reklamasjonsperioden gjelder ikke den absolutte reklamasjonsfristen på fem år, kun krav til reklamasjon innen rimelig tid.»

«På elbil er batteripakken den dyreste og mest utslippskrevende komponenten, og det må da forventes at ventilsystemet til batteriet er utformet og dimensjonert på en slik måte at de normalt holder bilens levetid og minimum batteripakkens levetid, ellers må det forventes at produsenten angir vedlikeholdsintervaller for komponenten, slik som f.eks. oljeskift og registerreim på bensin- og dieselbiler,» skriver advokat Oftedahl.

Utsetter bare skaden

«I dette tilfellet sviktet batteripakken ca 6 år inn i bilens levetid. Reforsegling ble utført etter ca 7 år som følge av den kjente svakheten på ventilene, mens svikten i ventilene oppsto da bilen var litt under 9 år gammel.

Det er ikke angitt vedlikeholdsintervaller for paraplyventilene.»

I forliksklagen pekes det videre på at når Tesla laget en bulletin på bytte av ventiler for å forebygge flere batteriskader, så «må det forventes at Tesla også får gjort forbedringer på ventiler eller ventilasjonsløsning for å forebygge ny funksjonssvikt, ellers utsettes bare svikten og skaden. Utbedringen vil da ikke gjøre tingen kontraktsmessig.

SKUFFENDE: – Uhørt at batteriet ikke skal holde lenger enn et års tid etter reforsegling, mener den misfornøyde bruktbilkjøperen. Foto: Privat

Fjerner miljøgevinsten

«Formålet med slike bulletiner er å få utbedret svakheter, mens det i dette tilfellet snarere fremstår som at Tesla har byttet ut en svak del med en ny svak del for å få det til å holde ut batterigarantien, og deretter fraskriver seg ansvaret for svake komponenter og forkortet levetid.

Resultatet er at kundene må bytte batteripakken flere ganger i løpet av bilens forventede brukstid. Dette strider med forbrukerens berettigede forventninger til sentrale komponenters holdbarhet og ikke minst elbilens miljøprofil. Flere batteribytter vil fjerne muligheten for en potensiell miljøgevinst som ligger i å kjøre elektrisk bil,» skriver advokat Oftedahl.

Påstand: Nytt batteri

Han konkluderer med at «reforseglingen i 2021 satte ikke bilen i kontraktsmessig stand, og må ansees som et mislykket utbedringsforsøk som utløser mangelsansvar for garantireparasjonen, særlig hensett til at hovedbatteriet, som allerede er byttet en gang, må byttes på nytt som følge av svikt i de kun to år gamle ventilene.

Tesla har derfor mangelsansvar for ventilsvikt og fuktskade på batteri etter Forbrukerkjøpsloven. Klager kan dermed kreve retting av mangelen, som også omfatter å utbedre følgeskadene på batteriet.»

Advokat Oftedahl har nedlagt påstand om at Tesla dømmes til å bytte hovedbatteri og utføre reforsegling og «alle nødvendige reparasjoner i den forbindelse,» foruten å betale kompensasjon til Marielle Suzanne Dijkstra «etter forliksrådets skjønn.»

Broom har bedt Tesla om en kommentar/tilsvar til saken, men Tesla har ikke besvart vår henvendelse.

Artikkelen er først publisert av broom.no.