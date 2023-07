Vi har passert 630.000 elbiler på norske veier. Nå er det mange som enten er i gang eller gjør seg klare til å dra på bilferie med elbil. Mange av dem vil få behov for å hurtiglade underveis på tur.

Men hvor enkelt er det egentlig å finne de rundt 6.500 hurtigladerne som nå finnes rundt om i Norge?

Ikke enkelt nok, skal vi tro spørreundersøkelsen «Elbilisten 2023».

Overveldende mange

Spørsmålet «Jeg synes det er like enkelt å se/finne ladestasjoner som bensinstasjoner langs veien» ble stilt for første gang i Elbilforeningens årlige undersøkelse, og responsen lot ikke vente på seg.

REGLER: Christina Bu i Norsk Elbilforening mener myndighetene må få på plass et godt regelverk som sikrer skilting til ladestasjoner. Foto: NTB

Til sammen 41 prosent, svært jevnt fordelt mellom alle aldersgrupper, var enten uenig eller veldig uenig i denne påstanden.

– Det var også overveldende mange som valgte å skrive om problemer knyttet til lading i fritekstfeltet. Foruten at de ønsker kortbetaling og færre apper å holde styr på, melder mange inn at de opplever altfor dårlig skilting til ladestasjoner, forteller Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, i en pressemelding.

Hun legger til:

– Myndighetene og bransjen bør sørge for bedre skilting.

I Nasjonal ladestrategi som kom i desember i fjor, blir det anslått av det i 2030 vil være behov for 10.000-14.000 hurtigladere på landsbasis.

Christina Bu i Elbilforeningen frykter at problemet med å finne fram til laderne bare vil øke i takt med at stadig flere velger elbil.

– Hurtigladere finnes på mange flere steder enn bare de tradisjonelle bensinstasjonene. Nettopp derfor bør myndighetene ligge et hestehode foran når det kommer til skilting. Reisende må i god tid opplyses om at her kan de lade bilen – både i bygd og by, ved sjø og fjell. Jeg tenker det er viktig å få på plass et godt regelverk som stiller krav om skilting til ladestasjoner. Det har regjeringen lovet, og nå er vi utålmodige på resultater, avslutter Bu.

