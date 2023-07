VIKTIG: Bestill grønt kort i god tid før du drar på ferietur til utlandet, oppfordrer forsikringsbransjen.

Planlegger du bilferie i utlandet denne sommeren? Da er det enkelte ting som er særlig viktig å ha på plass før du forlater hjemlandet.

En av dem er kanskje ikke så godt kjent, men kan fort vise seg å komme til nytte dersom du skulle være så uheldig å bli involvert i et trafikkuhell i ferien.

I verste fall risikerer du bot dersom du ikke kan framvise det for politiet i slike tilfeller, advarer flere forsikringsselskaper.

Grønt kort

Vi snakker om et internasjonalt dokument som ganske enkelt bekrefter at du har gyldig ansvarsforsikring på bilen din i hjemlandet.

En slik forsikring vil også være gyldig i hele EØS-området, samt Sveits.

Skulle du havne i en trafikkulykke, kan du bli spurt om å fremvise dokumentet til politi og trafikkmyndigheter på stedet.

GRØNT KORT: Flere land krever at du har Grønt kort for å passere grensen. Foto: bfoom

Klar anbefaling

Årsaken til at du kanskje ikke har hørt så mye snakk om dette dokumentet, som gjerne omtales som Grønt kort, er at det ikke er pålagt dersom du holder deg innenfor EØS/Sveits. Likevel oppfordrer forsikringsselskapene til å ha det.

– Kan du fremvise Grønt kort, viser det seg at de fleste skadesituasjonene lettere lar seg løse, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Clementz sier at særlig i Sør-Europa har det vist seg at man oftere blir bedt om å framvise dokumentet enn andre steder.

– Vi vet om flere norske sjåfører som har fått bøter fordi de ikke kan bevise at bilen har gyldig ansvarsforsikring, sier han.

Her kreves det

En rekke land utenfor EØS er også med i Grønt kort-samarbeidet, men krever at du fremviser dokumentet før du får passere grenseovergangen.

Hvis du ikke har Grønt kort tilgjengelig, er eneste alternativene å snu eller å tegne en forsikring på stedet for perioden du skal være i landet.

– Slike grenseforsikringer er ofte dyre, advarer Clementz.

Merk også at Tyskland krever at du har Grønt kort for campingvogn og tilhenger. Årsaken er at landet har innført egne ansvarsforsikringer for disse.

Krever Grønt kort



Land utenfor EØS som er med i Grønt kort-samarbeidet og som krever grønt kort ved grensepasseringer pr juli 2023, er ifølge Trafikkforsikringsforeningen disse landene:

Albania

Bosnia-Herzegovina

Hviterussland*

Iran

Israel

Makedonia

Marokko

Moldova

Montenegro

Russland*

Serbia

Tunis

Tyrkia

Ukraina

* Krigen i Ukraina har ført til at flere forsikringsselskaper for tiden ikke utsteder grønt kort til Belarus og Russland.

OBS! Dersom du planlegger i land som ikke omfattes av Grønt kort-samarbeidet, må du ta kontakt med forsikringsselskapet før du reiser, for å kartlegge hvilke bestemmelser som gjelder for de aktuelle landene.

Fakta: Dette er grønt kort

Grønt kort et internasjonalt forsikringskort som bekrefter at du har gyldig ansvarsforsikring på kjøretøyet ditt.

Kortet utstedes av forsikringsselskapet ditt, og er gyldig i tre måneder.

Kortet bestilles fra forsikringsselskapet før avreise. Enkelte forsikringsselskaper har også kort du kan printe ut selv.

Kilde: Trafikkforsikringsforeningen, If, Tryg Forsikring

