– Peugeot viser at facelifter ikke bare handler om lykter og lister, men også motor og batteri, sier Rune Hensel, Peugeot-sjef hos Bertel O. Steen.

2022 ble et jubelår for norsk bilbransje, men Peugeot-salget falt med nesten 52 prosent sammenlignet med året før, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). I fjor ble det registrert 1.399 Peugeot E-2008-er, mens den mer kompakte e-208 stod for 936 registreringer.

Peugeot-salget er fortsatt ikke «friskmeldt», med en nedgang i registrering på nærmere 11 prosent så langt i 2023, sammenlignet med samme periode i fjor. Dette kan imidlertid endre seg, nå som en oppdatert versjon av volummodellen Peugeot E-2008 er på vei.

Peugeot E-2008 får nå høyere batterikapasitet og dermed bedre rekkevidde. Foto: Peugeot

Mer motor

En av nyhetene er at motoreffekten er økt med 20 hestekrefter, og yter nå 156 hestekrefter. Enda viktigere for norske elbilkjøpere er det nok at batterikapasiteten er økt fra 50 kWh til 54 kWh.

Det kraftigere batteriet forbedrer Peugeot E-2008s rekkevidde, som øker fra 345 til 406 kilometer, målt etter WLTP-metoden.

Forøvrig leveres bilen med 10-tommers skjerm i midtkonsollen som standard, og Peugeot fortsetter med sitt såkalte «i-Cockpit»-konsept der et forholdsvis lite ratt er plassert slik at skjermen foran sjåføren sees over rattet.

Ellers får faceliftutgaven av Peugeot E-2008 nye lyssignatur foran der tre vertikale «lysklør» er felt inn i de blanke, sorte innsatsene i støtfangeren.

Levering og pris

Konkurransen om norske elbilkunder hardner til, og da er det antagelig kjærkomment for Peugeot å ha denne oppgraderte modellen å vise til. Det er heller ikke lenge til den ventes å komme til Norge, for bilen skal være her i løpet av august.

Nye Peugeot E-2008 er ikke priset ennå, men den ikke-oppgraderte versjonen starter for tiden på 331.900 kroner. Blant konkurrentene finner man nye Jeep Avenger, Hyundai Kona og Citroën ë-C4.

Denne artikkelen ble først publisert i Finnsavisen Motor.