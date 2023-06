Nå risikerer mange å miste bilskiltet sitt

Svært mange har et kjøretøy som bare brukes i deler av året. Dermed er det også penger å spare på å avregistrere det, når det ikke er i bruk.

Fram til september i fjor var regelen da at man måtte møte opp på en trafikkstasjon for å midlertidig avregistrere kjøretøyet. Samtidig leverte man inn skiltene.

2021 var siste hele år med denne ordningen, da omfattet den 190.000 kjøretøy.

Men i fjor kom altså endringen. Nå gjør du dette digitalt og trenger ikke lenger levere inn skiltet på en trafikkstasjon. I stedet kan du oppbevare det hjemme.

– Vi er veldig fornøyde med å kunne levere denne tjenesten som betyr at våre brukere ikke trenger å levere eller hente skilt på trafikkstasjonen og i stedet beholder skiltene, og av- og påregistrerer på nett. Dette sparer hver bruker for to oppmøter på trafikkstasjonen, sa seksjonsleder Heidi Øwre i Statens vegvesen, da ordningen ble innført.

Glemt å hente skiltet?

Nå har imidlertid Vegvesenet fått en ny utfordring, med skilter som ikke har blitt hentet av eierne.

Dette skriver de nå, i en pressemelding:

– Har du glemt å hente skiltet til veterankjøretøyet ditt? Hvis du ønsker å beholde skiltet bør du bestille time for å hente det.

Må ikke registrere

I fjor kom ordningen der du selv kan oppbevare skiltene på bilen dersom du frivillig avregistrerer den.

– Statens vegvesen oppbevarer mange skilt til veterankjøretøy på trafikkstasjonene. Nå som vi kan av- og påregistrere kjøretøyene våre på nett, uten å levere inn skiltene, trenger ikke vi lenger å sette av plass til denne typen oppbevaring. I løpet av høsten vil vi makulere skilt som ikke er i bruk, sier Jon Terje Presthus i Statens vegvesen.

Han oppfordrer derfor alle det gjelder om å benytte anledningen til å sikre seg skiltet til veteranbilen, mens det ennå er på lager.

Det er ikke nødvendig å registrere kjøretøyet for å hente ut skiltene på trafikkstasjonen. Man kan bestille time for å hente skilter på vegvesen.no.

Viktig ved avregistrering av kjøretøy Kjøretøyet skal ikke brukes fra det øyeblikket det er avregistrert.

Når kjøretøyet avregistreres, blir det automatisk uforsikret.

Bruk av uforsikret kjøretøy kan medføre gebyr eller sanksjoner og eier/fører kan bli økonomisk ansvarlig hvis kjøretøyet forårsaker skade.

Kjøring med avregistrert kjøretøy medfører gebyr på 5000 kroner. Fører og eier er solidarisk ansvarlig.

Kjøretøyet må plasseres forsvarlig og låst, og kan ikke stå på gate/vei, plass eller andre steder der allmenheten kan ferdes.

Alle som avregistrerer kjøretøyene sine, må informere andre som også har tilgang på kjøretøyet.

Vegvesenet anbefaler at skiltene tas av kjøretøyet og lagres på egnet sted slik at ingen ubevisst benytter ditt avregistrerte og uforsikrede kjøretøy.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.