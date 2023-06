Selv om nye Volvo EX30 ikke har noen direkte konkurrent hos Tesla, er det naturlig å anta at det er med bakgrunn i amerikanernes aggressive prising at Volvo nå vil posisjonere seg i markedet.

Den nye elbilen Volvo EX30 er 423 cm lang, 155 cm høy og 183 cm bred. Til sammenligning er en Tesla Model Y 475 cm lang mens en BMW iX1 450 cm lang. Nye Volvo EX30 er liten, men så er også startprisen lav til Volvo å være.

Med det minste batteriet og bakhjulsdrift starter bilen på 321.900 kroner. Da er også frakt, levering, service og vedlikehold inkludert i prisen.

Nye Volvo EX30 har et bagasjerom på 318 liter bak andre seterad, inkludert 61 liter under gulvet. Bagasjerommet under panseret skal romme syv liter. Foto: Volvo

Bilabonnement på Volvo EX30



Startprisen for bilabonnement, som Volvo ønsker å gjøre seg synlig med om dagen, er 6.290 kroner pr måned om du godtar tre års bindingstid.

Med tre måneders bindingstid er prisen 7.290 kroner, men dette inkluderer vinterhjul, service, vedlikehold og forsikring.

Prisene tar utgangspunkt i avgiftsnivået i 2023, mens levering skjer tidligst i løpet av første kvartal neste år.

En Cross Country-utgave vil dukke opp neste år og kunne leveres mot slutten av 2024.

Volvo EX30 kan bestilles nå og leveres i løpet av første kvartal 2024. Foto: Volvo

Volvo EX30 i tre ulike varianter

Volvo EX30 Single Motor: Bakhjulsdrift og motoreffekt på 272 hestekrefter med 343 Nm. 0 til 100 på 5,7 sekunder og batteri på 51 kWh (brutto) og 49 kWh (netto). Foreløpig estimert rekkevidde er 344 kilometer, men Volvo gjør oppmerksom på at all data er basert på preliminære tall.

De offisielle dataene knyttet til rekkevidde, tekniske verdier og ytelser blir klart på et senere tidspunkt. Volvo EX30 Single Motor skal kunne hurtiglades med en effekt på 134 kW og 10–80 prosent skjer på rundt 26 minutter. Startpris er på nevnte 321.900 kroner, og bilen kan trekke tilhenger på 1.000 kilo.

Volvo EX30 Single Motor Extended Range: Samme motoreffekt som Volvo EX30 Single Motor, men 0 til 100 skal gå unna på 5,3 sekunder og bilen får større batteri på 69 kWh (brutto), 64,5 kWh (netto).

Rekkevidden øker til 480 kilometer og ladeeffekten ligger på maksimalt 153 kW. Startpris er på 366.900 kroner og bilen kan trekke tilhenger på 1.400 kilo.

Volvo EX30 Twin Motor Performance: To motorer som til sammen yter 428 hestekrefter og 543 Nm. 0 til 100 kilometer i timen skal gå unna på 3,6 sekunder, noe som gjør dette til tidenes raskeste Volvo.

EX30 Twin Motor Performance har samme batteripakke som Single Motor Extended Range, men rekkevidden synker til 460 km. Startprisen er på 421.900 kroner, og bilen kan trekke tilhenger på hele 1.600 kilo.

Én skjerm er alt du får, som i en Tesla Model 3 eller Y. Foto: Volvo

Volvo anslår vekten til å ligge et sted mellom 1.830 og 1.963 kilo, avhengig av modell og utstyr.

Felles for dem, i tillegg til en toppfart på 180 km/t, er et bagasjerom på 318 liter bak andre seterad, inkludert 61 liter under gulvet. Bagasjerommet under panseret skal romme syv liter.

Bakkeklaringen er på 17,6 cm. En BMW iX1 har til sammenligning 17 cm.

Blant bilens hovedkonkurrenter er det forøvrig naturlig å kikke på Peugeot e-2008 og nye Jeep Avenger.

Volvo EX30 Single Motor Extended Range er modellen med best rekkevidde. Denne skal klare 480 kilometer, men Volvo gjør oppmerksom på at alle tall de oppgir nå er foreløpige og ikke typegodkjent ennå. Foto: Volvo

Utstyrspakker

Volvo EX30 kommer i tre ulike utstyrsnivåer der du kan velge mellom Core, Plus og Ultra. Standardpakken Core inkluderer blant annet LED-hovedlys, parkeringssensorer bak, infotainmentsystem fra Google og et nytt førervarslingssystem som visstnok følger med på deg og varsler hvis du er trøtt eller uoppmerksom.

Utstyrsnivået Plus inkluderer blant annet lydsystem fra Harman Kardon og elektrisk bakluke. Ultra gir i tillegg 360-graders kamera, 22 kW ombordlader, panoramatak og 19-tommers felger som standard, men hengerfeste vil Volvo ha ekstra betalt for.

Single Motor med Plus-pakken koster fra 351.900 kroner mens Extended Range med Plus-pakken starter på 369.900 kroner. Toppmodellen med firehjulsdrift koster fra 421.900 med denne pakken. Innstegsmodellen leveres ikke med Ultra-pakken, da må man enten punge ut 426.900 for en Extended Range eller 451.900 for Twin Motor-modellen.

Uansett kommer vinterhjul og tilhengerfeste i tillegg – unntaket er abonnementsbilene der også dette er inkludert.

Toppmodellen Volvo EX30 Twin Motor Performance får firehjulsdrift, 428 hestekrefter og skal klare 0 til 100 på bare 3,6 sekunder. Foto: Volvo

Sikker – selvfølgelig

Kjøreegenskaper, understell og moro bak rattet nevner Volvo i liten grad når nye EX30 presenteres.

Svenskene later til å være mer opptatt av sikkerhet, der mange allerede kjente systemer trekkes frem.

Fiffig nok fås bilen med en ny sidekollisjonspute på innsiden av førersetet, designet for å redusere hode- og brystskader ved en kollisjon fra siden.

Utstyrspakken Core inkluderer LED hovedlys. Foto: Volvo

På innsiden skrytes det av at mye av interiøret allerede er resirkulert, noe mange bilprodusenter driver med. Forøvrig leveres bilen med én 12,3 tommers senterskjerm, som det hevdes skal gi en mer «fokusert kjøreopplevelse». Bilen er også utstyrt med en lydplanke som dekker hele bredden av dashbordet – den første av sitt slag i en bil, ifølge Volvo.

Volvo eies som kjent av kinesiske Geely, og EX30 skal bygges i Kina. Hvor mye bilen forventes å selge i Norge vil importøren ikke fortelle, men de håper naturlig nok at dette blir en storselger. Volvo-importøren i Norge tror også at bilen vil henvende seg til yngre kunder.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.