Kjørte forbi kontroll – endte med at politiet beslagla bilen

Det var egentlig varebiler som sto i fokus da det denne uken var kontroll ved Sandmoen kontrollstasjon på Heimdal, sør for Trondheim.

Flere etater var på plass, blant dem politi, arbeidstilsyn og vegvesen. Da kontrollen var over, sto flere varebiler igjen uten skilter. Men også en bil som rett og slett ble beslaglagt:

– En skiltløs bil ble observert. Kontrollør fulgte etter, å kjøre uten skilt ikke er forskriftsmessig riktig. Politiet ble kontaktet, det viste seg at fører hadde godt over lovlig verdi av alkohol inntatt, skriver Nina Pedersen i Statens vegvesen i sin rapport.

Ikke ofte det skjer

Dermed var ikke bare kjøreturen brått over. Sjåføren mistet også bilen:

– Bilen ble inndratt, da det var gjentagende forhold, opplyser Pedersen.

Det er ikke veldig ofte at norsk politi inndrar kjøretøy. Det gjøres i saker som blir ansett som særlig alvorlige og med gjentatte forhold: At det eneste effektive virkemiddelet for å stanse adferden er å ta beslag i kjøretøyet.

Dette er ikke det samme som dansk politi har hjemmel for og som det har vært skrevet mye om i det siste: Å ta bilen fra de som blir stoppet i svært høye hastigheter. Men dette er også noe det har blitt tatt til orde for å innføre i Norge.

La på sprang

Underveis i kontrollen på Sandmoen var det også en fører som absolutt ikke ville bli kontrollert:

Flere varebiler sto igjen på kontrollplassen etter endt kontroll. To av dem ble avskiltet på grunn av manglende EU-kontroll. Foto: Statens vegvesen.

– Han hoppet ut av bilen og la på sprang. Kontrolløren måtte flytte den førerløse bilen, da det ble fort kø. Føreren ble innhentet av politiet, ikke lenge etter. Fører av varebilen kjørte uten gyldig førerkort, så han ville forståelig nok ikke bli stoppet, skriver Nina Pedersen i sin rapport.

To varebiler ble avskiltet grunnet manglende EU-kontroll. Det ble også registrert 34 tekniske mangler på varebiler. Dette handlet om oljelekkasje, slakke mellomaksel, lys, speil og brems. En varebil fikk bruksforbud for manglende brems. Under bremsetesten falt bremsekloss samt andre deler av.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.