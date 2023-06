Hongqi er den enorme kinesiske el-SUV-en som tok det norske markedet med storm for noen år siden. Flere tusen nordmenn har sikret seg en bil, før elbilmarkedet bråstoppet i vinter.

I Norge er det for det meste Tesla som nå bli registerert, godt hjulpet av et dramatisk priskutt i januar og kort leveringstid.

Det er rett og slett blitt svært tungt å selge nye biler i Norge, både fordi det ble levert enorme mengder biler på tampen av fjoråret, men også på grunn av prisusikkerhet etter Teslas priskutt og på grunn av dyr finansieringskostnad og et tregt marked for elektriske bruktbiler.

Elbilen Hongqi E-HS9 kan frakte syv personer. Nå skjer det også spennende ting med prisen. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Mulig å gjøre kupp

Her hjemme har Motor Forum laget en kampanje på EH-9 med Premium utstyrspakke, vinterhjul og en rekkevidde på 465 km. Den får du for 694.000 kroner. Men er du villig til å klare deg meg knappe 400 kilometer rekkevidde og et hakk lavere utstyrsnivå kan du nå gjøre et kupp over grensa.

Finansavisens Mil etter mil – en podcast om bil har avdekket noe ekstra spennende for elbilsultne nordmenn. Over grensen har Hedin Bil gjort det mest dramatiske priskuttet i svensk bilhistorie. De kuttet prisen på bilen fra 899.000 kroner til 599.000 kroner.

Da er det snakk om lagerbiler og kampanjen varer til 30. juni. Det betyr at prisen er kuttet med 300.000 svenske kroner, eller rundt 33 prosent (altså en tredjedel).

..og trekke fra momsen



Og det er her det blir spennende for norske bilkunder, for svenskene har full moms på sine elbiler på 25 prosent. Det betyr at du kan trekke fra den svenske momsen om bilen kjøpes av forhandler. Justert for valuta og fratrukket moms ender prisen på 483.800 kroner. Det er nesten 200.000 lavere enn kampanjerabatten den norske importøren opererer med, og rundt 50.000 billigere enn den billigste brukte Comfort-utstyrte bilen på Finn.no, da med rundt 20.000 kilometer bak seg.

Det skal dog legges til at det er uvisst om den svenske importøren tilbyr vinterhjul, metallic og mattesett i prisen, og at en Premium-variant fortsatt koster 899.000 kroner i Sverige.

Det er også uklart hva slags garanti som følger de svenske bilene, der norske biler har 5 års garanti. I tillegg må det medregnes en vektavgift på ca. 25.000 kroner og vrakpant på 2400 kroner.

Likevel, det er altså mulig å skaffe seg en enorm kinesisk el-SUV for under 500.000 kroner.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.