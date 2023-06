Én av to elbilister og nesten to av tre bilister uten elbil mener hurtiglading av elbil tar for lang tid.

Det viser Norges Automobil-Forbunds (Naf) elbilmonitor for mai, skriver Naf i en pressemelding.

– På papiret kan bilene lade stadig raskere, men folks opplevelse er at det fortsatt er tidkrevende å fylle batteriet på langtur, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i Naf.

Kan ta flere ladegrep

På få år har hastighetene elbilene lader med økt kraftig, men selv om bilen markedsføres med en ladehastighet på for eksempel 150 kilowatt (kW), er opplevelsen at det er tidkrevende, ifølge Naf.

– Våre ladetester viser at du ofte får full effekt i noen minutter etter at du har satt i kontakten, men at effekten ofte daler fort. Og hvor toppen kommer i den berømmelige ladekurven varierer fra bil til bil. Vi er ikke overrasket over at folk synes det tar for lang tid, sier Sødal.

For å få best mulig effekt på hurtiglading er det flere grep elbilistene kan ta, men det krever litt planlegging. Om du har mulighet til forvarming av batteriet er det lurt å gjøre det også på sommeren, skriver Naf.

– Forvarming forbereder batteriet slik at det er klart til å ta imot hurtiglading. Et annet tips er å passe på at du lader når batteriet er passe utladet, kjør gjerne helt ned til ti prosent før du lader, sier Sødal.



Elbilistene har blitt mer prisbevisste

En ny undersøkelse fra Elbilforeningen viser at pris har blitt mye viktigere for elbilister når de skal hurtiglade. Tidligere har det vært viktigst for elbilistene å finne en hurtiglader når man trenger det.

Én av fem er i undersøkelsen uenig i påstanden «Jeg syns god tilgjengelighet er viktigere enn god pris». I fjor var 12 prosent uenig i denne påstanden. Likevel svarer 43 prosent av de spurte at tilgjengeligheten til lading fremdeles er det viktigste.

– Vi tar det som et signal om at folk er enig med Elbilforeningen i at nå har hurtigladingen blitt for dyr, og at folk samtidig merker at ladedekningen har blitt mye bedre, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen.