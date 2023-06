Undersøkelse viser at elbilistene har blitt mer prisbevisste

En ny undersøkelse fra Elbilforeningen viser at pris har blitt mye viktigere for elbilister når de skal hurtiglade. Tidligere har det vært viktigst for elbilistene å finne en hurtiglader når man trenger det.

En av fem er i undersøkelsen uenig i påstanden «Jeg syns god tilgjengelighet er viktigere enn god pris». I fjor var 12 prosent uenig i denne påstanden. Likevel svarer 43 prosent av de spurte at tilgjengeligheten til lading fremdeles er det viktigste.

– Vi tar det som et signal om at folk er enig med Elbilforeningen i at nå har hurtigladingen blitt for dyr, og at folk samtidig merker at ladedekningen har blitt mye bedre, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen.

Elbilforeningen kritiserte i april ladeselskapene for uholdbar dyr hurtiglading, på tross av at strømprisen over tid hadde gått ned.

– Vi har forståelse for at det er en sammenheng mellom høye strømpriser og ladepris, men ikke at denne sammenhengen bare skal gjelde når strømprisen er høy, og ikke når prisene synker, sier Christina Bu.

Dekningsgraden for hurtigladere er nå på 103 elbiler per hurtiglader. På samme tid i fjor var det 112 elbiler per hurtiglader.