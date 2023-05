Tar du deg en tur på en parkeringsplass og ser litt nøyere på hvilke dekk de ulike bilene har – da vil du fort oppdage at ganske mange kjører med vinterdekk, også midt på sommeren.

I en landsdekkende undersøkelse fra 2020 sa 18,5 prosent av de spurte at de har kjørt en hel sommer med piggfrie vinterdekk. I en fersk undersøkelse gjort for Continental i vår, svarer nå hele 22,3 prosent at de har kjørt en hel sommer med piggfrie vinterdekk.



Andelen øker altså – og det bekymrer produktsjef i Continental Dekk Norge, Knut Knudsen:

Åtte meter lengre

– Det er ikke den utviklingen vi liker å se. Å kjøre med piggfrie vinterdekk på sommeren kan i verste fall være livsfarlig, og burde ha vært forbudt, sier han.

I Norge er det lovlig å kjøre med piggfrie vinterdekk på sommeren, men selv om dekkene ikke har pigger, er ikke gummiblandingen og dekkmønsteret beregnet for høye temperaturer.

For en tid tilbake gjorde Continental egne tester for å finne ut forskjellen på bremselengden mellom sommerdekk og piggfrie vinterdekk på sommeren. De kjørte i 80 km/t, og skulle bråbremse på våt asfalt. Etter mer enn 50 forsøk var bremselengden i snitt åtte meter lenger med de piggfrie vinterdekkene enn med sommerdekk.

Flest på Vestlandet

Økt bremselengde er en av konsekvensene hvis du kjører med vinterdekk på sommeren.

– Disse åtte meterne kan være forskjellen på liv og død, og derfor har vi hatt holdningskampanjer og gått ut med budskapet om hvor farlig det er å kjøre med piggfrie vinterdekk en rekke ganger. Men vi ser at vi må fortsette å gå ut med dette hvert eneste år, sier Knudsen, i en pressemelding.

I undersøkelsen svarer hele 30,2 prosent av alle menn at de har kjørt en hel sommer med piggfrie vinterdekk. Bare 14,7 prosent av kvinnene svarer det samme.

Ser vi på alder, er det gruppen fra 30-44 år som synder mest (24 prosent), mens aldersgruppen over 65 år er best i klassen (19 prosent). Det er flest som kjører med piggfrie vinterdekk en hel sommer på Vestlandet (32,4 prosent), mens det er færrest på Østlandet (15,2 prosent).

Vil ha forbud

Knudsen i Continental mener altså vinterdekk på sommeren burde være forbudt:

– Spørsmålet er om aktsomhetsparagrafen i Veitrafikkloven, paragraf 3, som gjør at man kan kreve at bilen skal være skodd etter forholdene, er nok. Vi mener ikke det, da vi vet hvor mange som kjører med piggfrie vinterdekk på sommeren og hvor farlig det er. Vi mener derfor det bør bli forbudt å kjøre med piggfrie vinterdekk på sommeren, i likhet med piggdekk.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.