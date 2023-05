– Kanskje Norges mest undervurderte bil

Det er lenge siden Opel var et av de virkelig store bilmerkene i Norge, med markedsandel opptil 13 – 14 prosent på det meste. I 2022 var ikke Opel en gang inne på 20 på topp for personbilene, først på 22. plass kom merket med markedsandel 1,02 prosent og 1.784 nyregistreringer.

I 1978 hadde Opel tre av sine modeller inne på listen over de ti mest populære personbilmodellene. I et elendig bilsalgsår i 1992, var Opel fortsatt største merke – så vidt foran Volkswagen.

Nedturen startet for alvor på slutten av 1990-tallet – og forsterket seg raskt. I 1997 var Opel fortatt tredje størst, med en hyggelig markedsandel. I 2002 ble det 5. plass med 6,61 prosent, og i 2010 var Opel falt til 13.plass, med 3,27 prosent andel.

Overrasket

Av mange ble Opel etter hvert først og fremst sett på som en «gubbebil», traust og litt kjedelig. Kvaliteten var det lite klager på, men kjøreopplevelsen ble mye kommentert – og kanskje mest av dem som ikke hadde Opel selv.

For når vi ser litt nærmere på hva eiere av de senere generasjonene av Opel Astra mener om bilen sin, så hagler superlativene. Vi tok en titt på Astra etter 2009, noe som utgjør fjerde og femte generasjon av denne C-segmentbilen.

Etter å ha sett hva eierne mener, er vi mest overrasket over at ikke langt flere har valgt denne modellen!

Opptil 470.000

Opel Astra har vært lett gjenkjennelig fra generasjon til generasjon. Bilen har etter hvert fått et design som er atskillig mer spennende enn det mange husker fra den mest typiske «gubbebil»-perioden, og de årgangene vi tittet på her er moderne og praktiske mellomklassebiler – rimelig godt utstyrt og med slitesterke og økonomiske motorer.

På bruktmarkedet er det en god del Opel Astra å finne. Biler fra 2009 – 2012 har stort sett priser fra rundt 35.000 til 60.000 kroner, avhengig av kjørelengde og tilstand. Går vi opp til biler som ennå har med seg nybilgaranti, 2019 og nyere, ligger prisen rundt 200.000 og oppover mot 300.000, avhengig av modell og kjørelengde.

Ganske mange biler av denne modellen som ligger til salgs, er så nye som 2022-modell, med priser i området 330.000 – 470.000 kroner.

BAGASJEPLASS: Bagasjerommet i Opel Astra stasjonsvogn er imponerende. Foto: Frank Williksen

Så er spørsmålet om tidlige årganger av bilen kan sies å være et smart kjøp brukt?

Hva mener eierne?

For å finne ut litt mer om det, har vi gått til seksjonen her på Broom som heter «Eierne mener.»

Her har mer enn 12.000 norske bileiere lagt igjen en vurdering av sin bil. Noen med korte kommentarer i tillegg – andre igjen utdyper mer i detaljer om hvordan eierforholdet har vært.

Hva mener så de som har rapportert om sine fjerde og femte generasjon Opel Astra om bilen sin? Kortversjonen er at tilfredsheten ser ut til å dominere veldig – det er nesten vanskelig å finne selv forsiktige innvendinger. Mange Astra-eiere beskriver bilen som sterkt undervurdert.

– Beste bilen jeg har hatt

Her er noen smakebiter:

«Bilen er utrolig fin å kjøre. Sprek og driftssikker.»

«Jeg trives utmerket med min Astra. En trygg og god bil med et, synes jeg, flott design.»

«En kjempebil, som går langt over sine konkurrenter.»

«Meget godt fornøyd, det blir Astra neste gang også, diesel.»

«Den beste bilen jeg har hatt - har hatt 15 biler fra VW, Opel, Mercedes og Volvo siden 1977. Modellen er sterkt undervurdert.»

«Positiv opplevelse på alle områder. Går godt gjør den også, selv med forholdsvis liten turbodieselmotor.»

Ikke så fornøyde

«Styr unna automatkassen, da denne er treg, uharmonisk, drar opp forbruket, og bidrar til at bilen føles masete å kjøre. (2013)»

«Mange gode egenskaper, men slitsom å kjøre langt med p.g.a mye hjulstøy og harde seter.»

Klikk her for å lese hva alle eierne av Opel Astra mener

VELREDIGERT: Førerplassen i Opel Astra 2016 er godt tilrettelagt og funksjonell. Foto: Frank Williksen

Svært positivt

Også om Opel Astra har enkelte eiere tatt seg tid til å gi litt flere detaljer om bilen sin, sånn som han som skriver her:

«Kanskje Norges mest undervurderte bil og mest bil for pengene? Etter mange år med VW og Audi gikk jeg denne gangen for Opel. Bilen ble kåret til årets bil i Europa 2016, og etter to års eie kan jeg virkelig forstå hvorfor den fikk denne utmerkelsen - for her har ingeniørene tenkt godt når de har tenkt praktiske detaljer samtidig som utstyrslisten er svært omfattende.

Bagasjerommet er perfekt utformet, og det tredelte baksetet er enkelt å slå ned. Android Auto fungerer fantastisk, med f.eks. satelittkart fra google eller Waze som guide.

Mye bil for pengene

«Setene er noe av det bedre jeg har prøvd, og de leveres selvfølgelig med minnefunksjon - perfekt for meg og min kone. Etter software-oppgradering av ECU og ny Dexos 1 olje på første service, ble bilens gassrepons ennå bedre - trodde bare slikt gikk an på Tesla, men nei da. Originaldekkene kan gi noe dekkstøy, men bytter du til et annet premimum-merke, er den irritasjonen ute av verden. Verre er det kanskje med takrails – her har Opel gått for en løsning som gjør at takstativ må festes i ferdige skruehull istedenfor direkte på rails - litt dumt, spør du meg.

Etter å ha prøvd utallige biler opp gjennom årene - og spesielt rett før innkjøp av denne - er jeg overbevist om at du skal lete lenge etter mer bil for pengene enn denne. Designet er kanskje ikke det beste i klassen, men med hensyn til praktiske detaljer, og som en familiebil, har den overrasket meg svært positivt.»

(Artikkelen er først publisert av Broom)

