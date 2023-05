Polestar mister bakruten

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



SHANGHAI, KINA: Volvo-fetteren Polestar solgte nesten 4.700 biler i Norge i fjor, og plasserte seg dermed på 12. plass på registreringsstatistikken. Alle bortsett fra seks biler var modellen 2, men i fjor åpnet bestillingene for SUV-en 3, og natt til tirsdag ble modellen 4 lansert på bilmessen Auto Shanghai. Den plasserer seg mellom 2 og 3. Her er det bare å pugge.

Polestar 4 er 24 centimeter lengre enn Polestar 2, og hele 29 centimeter bredere. Det betyr at den plasserer seg over Tesla Model Y i lengde- og bredderetningen, men ikke i høyden. Polestar selv omtaler bilen som en «SUV-coupé» – et begrep som begynner å bli ganske utvannet.

Det mest oppsiktsvekkende ved bilen er at bakruten er fjernet. Istedenfor kommer Polestar 4 med et panoramatak som strekker seg hele veien over baksetet. Føreren må stole på et kamera for sikt bakover. Skjermen kan også brukes til å glo på baksetepassasjerene om ønskelig – altså som en erstatning for et ordinært sladrespeil.

Hovedkonkurrentene til Polestar 4 blir Tesla Model Y og Audi Q4 e-tron. Foto: Polestar

Rask

Batteriet i Polestar 4 rommer 102 kWh brutto og 94 kWh netto, noe som skal gi en anslått WLTP-rekkevidde på 600 kilometer for den bakhjulsdrevne versjonen og 560 for den firehjulsdrevne.

Versjonen med firehjulsdrift har to motorer, som til sammen yter 544 hestekrefter. Dermed blir dette den raskeste Polestar-bilen til nå. 0 til 100 km/t går unna på 3,8 sekunder – en tidel tregere enn Tesla Model Y Performance.

Om du velger bilen som bare drives gjennom bakhjulene, får du 272 hestekrefter og en akselerasjonstid på 7,4 sekunder på samme distanse.

Bagasjerommet er oppgitt til 500 liter, i tillegg til en frunk på 15. Nedslåtte bakseter gir 1.536 liter, og hengervekten er henholdsvis 1,5 og 2 tonn for versjonene med én og to motorer.

Polestar 3 står også på podiet i Shanghai. De første leveringene til Norge ventes i fjerde kvartal. Foto: Gard Setsaas / Finansavisen

Drøyer til neste år

Hva bilen vil koste i Norge er ennå ikke bestemt, men Polestar indikerer en startpris på 60.000 euro, altså 687.000 kroner med dagens kurs. På toppen kommer moms over 500.000 kroner, slik at prisen antagelig vil runde 700.000 med god margin.

Hjemmemarkedet i Kina prioriteres først. I Europa og Norge ventes den offisielle lanseringen først våren 2024.