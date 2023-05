Våren er høysesong for tilhengerbruk. Mange har ryddet opp i både hus og hage – og tar turen til nærmeste miljøstasjon.

Dit drar også kontrollørene til Statens vegvesen noen ganger. Som i helgen, da det har vært kontroll ved Ravnanger miljøstasjon på Askøy.

– Som vanlig var det nok å ta tak i ved miljøstasjonen. Folk må bli flinkere til å ta en generell kontroll av tilhengerne før kjøringen starter. Spesielt er kontroll av lys og bremser viktig. I tillegg er det viktig å ha litt tanker rundt lastsikring, sier Vegvesenets Knut Namtvedt Sylta.

Graverende tilfelle

Hovedfokuset var kontroll av tilhengere: Førerett, generell teknisk stand og lastsikring. Totalt ble 38 lette kjøretøy kontrollert. En av dem med tilhengeren du ser bilde av øverst i denne saken. Til sammen fikk ble det utdelt tre bruksforbud for kjøring med større bredde enn det som er tillatt:

– Det var her snakk om last med busker/grener som stakk utenfor sidene på tilhenger. Lovlig bredde er inntil 2,55 meter. I dag målte vi bredder på over 2,9 meter. Det mest graverende tilfellet ble også anmeldt, skriver Sylta i sin rapport.

Her bryter mange loven - uten å vite det

IKKE TILKOBLET: Mange dropper rett og slett å bruke strømkabelen mellom bilen og tilhengeren. Dermed er hengeren også helt uten lys. Foto: Statens vegvesen.

– Ikke godt nok

Det ble også utdelt fire bruksforbud for kjøring uten fungerende bremselys på tilhenger. I to av tilfelle var ikke strømkabel mellom bil og tilhenger koblet til, da det manglet riktig overgang mellom ny og gammel kontakt. Disse to tilfellene ble også anmeldt, da ingen av lysene fra trekkbil var synlige på grunn av høy tilhenger/last.

– Når det gjelder lys er det spesielt manglende bremselys som kan føre til farlige situasjoner. Dette øker faren for påkjørsler bakfra, da bilen bak ofte får med seg en oppbremsing for sent. I flere av kontrollene var heller ikke lyskontakten koblet til. Dette er rett og slett ikke godt nok, og fører fort til en anmeldelse, skriver Sylta.

Topp 4: Dette må du huske når du kjører med tilhenger

(Artikkelen er først publisert av Broom)