Solgte bilen videre for dobbel pris – men «glemte» noe viktig...

Bruktbilkjøp er fortsatt en dominerende årsak til klagesaker hos Forbrukerrådet – og etter hvert i Forbrukerklageutvalget. Uenigheten kan dreie seg om forskjellige sider ved bilkjøpet, noe som viser at fallgruvene er mange! Slett ikke alle klager får medhold, men mange gjør det – helt eller delvis.

For nordlendingen som reiste sørover og kjøpte en 15 år gammel Nissan Pathfinder i Innlandet fylke ble det fullstendig medhold.

«I god stand»

Bilen som ble stridens eple er en 2005-modell som på kjøpstidspunktet var kjørt 272.000 kilometer, altså en forholdsvis høy kjørelengde. Kjøpesummen var 65.000 kroner, og bilen ble – rimeligvis – solgt «som den er». Kjøperen hadde ikke mulighet til å ta turen for å se på bilen fysisk før kjøpet, så handelen ble sluttført via telefon og mail.

Klageren forklarer at innklagde opplyste at bilen var i god stand, og at det ikke var noe rust i rammen, noe som var viktig for klageren da han skulle trekke campingvogn. Videre forklarer han at innklagde fortalte at bilen var rustbehandlet og at den hadde noe overflaterust i lakken som «var pyntet på».

Enda et verkstedbesøk

I korrespondanse via Finn forklarer innklagde at «noe rust er det, men ikke noe sjenerende.» Dette skulle vise seg å være litt av et understatement, noe klageren fikk de første signalene om underveis hjemover etter kjøpet. På turen ble det blant annet bytte av mange deler i forstillingen på bilen.

Klageren oppsummerte dessuten litt mer: «Låsesylindre på bakdøren funker ikke, og dørene vil ikke låse seg. Vindusvisker bak fungerer ikke, alle bremseskiver og klosser er utslitte, alle bremsecalipere trenger bytte eller overhaling.»

Alt dette fikk han fikset. I tillegg ble det enda et verkstedbesøk underveis, med en faktura på 5.900 kroner etter en ulyd foran. Innklagde dekket 4.000 kroner av dette.

Omfattende rust

Siden har det gått slag i slag. Det ble bytte av fjærer og dempere foran, hjulstillingskontroll og en lang rekke delekjøp. Her brukte klageren over 12.000 kroner på diverse bremsedeler, styreledd og bærekuler.

Under denne perioden, og mindre enn et halvt år etter kjøpet, oppdaget klageren at bilen var blitt kjørt med knekte fjærer i lang tid, at støtdemperne var rustet fast - og at «han burde sjekke rammen på bilen».

Her fikk han opplysninger om at rusten var så omfattende at bilen ikke ville få EU-godkjenning og at det å trekke campingvogn ville være farlig.

Krav om heving av kjøp

Verkstedet som undersøkte bilen og rapporterte dette, fastslo dessuten at det var vanskelig å gi prisoverslag for rustskadene, siden «man ikke ser alt før man starter jobben og demonterer. Antatt mellom 50.000 og 80.000, avhengig av omfang.»

Det var etter dette at klageren tok kontakt med innklagde med krav om heving av kjøpet eller prisavslag. Det gjorde selvsagt ikke saken bedre at klageren også kunne legge frem en kontrakt mellom en større bilforhandler og innklagde, der innklagde kjøpte den omtalte Nissan Pathfinder for 35.000 kroner en ukes tid før bilen ble videresolgt til klageren.

Bagatelliserende

I denne kjøpekontrakten sto det klart og tydelig at bilen «selges som reparasjonsobjekt/delebil uten garanti eller reklamasjonsrett. Bilen kan ha skjulte feil eller mangler, og kunde er opplyst om dette.»

Innklagde avviste – ikke uventet – klagerens påstander og krav, og viste til at bilen var solgt som den er «fordi hun ikke visste mer om den.» Innklagde nedla under enhver omstendighet påstand om nyttefradrag.

Behandling av saken i Forbrukertilsynet ga ikke noe resultat, og saken ble derfor oversendt til Forbrukerklageutvalget, som under sin behandling av saken fokuserer mye på rustskadene, og fastslår at «innklagdes uttalelser var av bagatelliserende art, idet hun skrev at rusten ikke var sjenerende.

Heving ble det

Innklagde hadde også etter kort tid solgt bilen videre for ca. dobbelt så mye som hun kjøpte bilen for, idet hun unnlot å opplyse om at hun selv hadde kjøpt bilen som et «reparasjonsobjekt», skriver utvalget blant annet og fastslår at det her er snakk om at «mangelen er vesentlig, slik at vilkåret for å heve kjøpet er oppfylt.

Vedtaket ble derfor heving av kjøpet med tilbakebetaling av kjøpesummen på 65.000 kroner – og at bilen stilles til innklagdes disposisjon. Nyttefradrag ble ikke tilkjent.

Dette er saksgangen

Den vanlige gangen i klagesaker som gjelder bil, er at det starter med en klage til Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet. Dersom det ikke lykkes med å få en løsning på saken her, kan den havne i Forbrukerklageutvalget. Forbrukertilsynet kan hjelpe med utfylling av skjema til FKU, men klageren må selv signere, datere og sende inn skjemaet i posten.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr at det er enklere å få inn penger noen eventuelt skylder deg i en slik klagesak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden ca. 2 år.

