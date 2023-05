VOLKSWAGEN: Konseptbilen på bildene heter Volkswagen ID.2all. Det begynner på mer enn én måte å bli lenge siden Bobla tok verden med storm, når selskapet som faktisk heter «Folkevogn» må understreke at den kommende elbilen skal være for alle.

Både Volkswagen Boble og Golf fulgte samme oppskrift, med en passe stor og praktisk bil til en overkommelig pris.

Dashbordet og mesteparten av kontrollene er digitale, men heldigvis er justering av lyd og luft skilt ut på egne fysiske kontroller. Foto: Volkswagen

Billig

Og nettopp prisen vil nok gjøre dette til en svært interessant bil, for Volkswagen skriver i pressemeldingen at de regner med å starte under 25.000 euro.

I kjent stil vil det nok bli anledning til å velge forskjellige utstyrspakker og kule felger, samt at kostnader til levering og klargjøring vil komme i tillegg, men som et utgangspunkt lover det godt.

Volkswagen ID.2 er planlagt lansert i 2025, og får en rekkevidde på 450 kilometer i henhold til WLTP. Foto: Volkswagen

Har kontroll

I forbindelse med lanseringen av Volkswagen ID.3 ble det en del rabalder, da det viste seg at all softwaren som styrte bilens systemer ikke var ferdig utviklet.

Siden den gang har en rekke oppdateringer samt lanseringen av ID.4, ID.5 og ID.Buzz vist at de tyske dataingeniørene begynner å få mer kontroll på sakene. Volkswagen skriver at de planlegger å lansere produksjonsversjonen i 2025, og at det da vil følge med fristende teknologi for å gjøre bilen enda mer attraktiv.

Volkswagen ID.2 skal få LED-Matrix lys og nyeste versjon av Travel Assist som standard. Foto: Volkswagen

Digitalt smågodt

Head-up-display projiserer data om fart og navigasjon i synsfeltet til sjåføren. Den nyeste versjonen av Travel Assist fungerer som en utvidet cruise control, med filholderassistent, radarbasert avstandsholder, blindsonevarsling, og assistert forbikjøring.

IQ.light er LED Matrix frontlys som beholder fjernlyset men unngår å blende møtende trafikk, Park Assist Plus med minnefunksjon hjelper deg med å parkere og elektrisk justerbare seter med massasje skal hjelpe deg å slappe av. Dessuten følger det med et stort soltak, for å gjøre det lyst og trivelig inne.

Elmotoren og alt annet teknisk utstyr er samlet under panseret foran, som på en Golf. Volkswagen ID.2 skal få forhjulsdrift. Foto: Volkswagen

450 kilometer

Den nøyaktige størrelsen på batteriet er noe Volkswagen foreløpig holder for seg selv, men det skal gå an å lade opp fra 10 til 80 prosent på en hurtiglader i løpet av 20 minutter, uten at de sier noe om ladeeffekt. Det som derimot er oppgitt er at batteriet skal holde til en rekkevidde på 450 kilometer, og at den innebygde laderen er på 11 kW.

Elmotoren og alt annet teknisk er plassert under panseret, som på en Golf, og i likhet med den har også ID.2all forhjulsdrift. Effekten oppgis til 166 kW, tilsvarende 226 hk, 0–100 km/t skal være gjort på rundt syv sekunder og toppfarten er 160 km/t.

Flere design-detaljer på Volkswagen ID.2 er hentet fra Golf, blant annet C-stolpen. Foto: Volkswagen

Ligner Golf

Årsaken til at Volkswagen Golf stadig dukker opp her, er at de selv sammenligner med modellen de har solgt så mange millioner av.

Utvendig minner også designen svært mye om Golf, blant annet den brede C-stolpen bakerst med den karakteristiske fremoverlente knekken.

Lengden på straks over fire meter er omtrent som dagens Polo, men innvendig sammenligner de plassen med nettopp Golf.

De trådløse lade-flatene i Volkswagen ID.2 er utstyrt med magnet som skal holde telefonen på plass. Foto: Volkswagen

Tatt til fornuften

Førermiljøet er som forventet preget av digitale instrumenter, og en skjerm på midten av dashbordet som måler 12,9 tommer.

Men Volkswagen har tatt til fornuften, og kontrollene for lyd og luft er skilt ut på separate fysiske kontroller du skal kunne justere uten å sveipe hverken til høyre eller venstre.

Lading av telefoner kan foregå enten via USB-C-kontakter, eller trådløse ladeflater med innebygget magnet som holder røret på plass.

Bagasjerommet i Volkswagen ID.2 skal romme 440 liter, men en del av den plassen befinner seg i en brønn under gulvet. Foto: Volkswagen

Enda billigere

Passasjersetet foran kan foldes ned for å gjøre det mulig å frakte gjenstander på opptil 2,2 meter. Under sitteputen i baksetet har de plassert oppbevaringsrom for ladekabel, førstehjelpsskrin og refleksvest, mens selve bagasjerommet oppgis å romme 440 liter.

Her er det verdt å merke seg at en del av den plassen består i en brønn under gulvet i bagasjerommet. Baksetet kan splittes 40/60 og maksimalt lasterom er oppgitt til hele 1.330 liter, som jo må sies å være bra for en Golf, eller ID.2all som konseptbilen heter.

Bilen bygger på den nå etter hvert velkjente MEB-plattformen, og det er tydelig at Volkswagen nå sikter mot dominans i elbilmarkedet, for i den samme pressemeldingen nevnes også en enda mindre modell som skal få en startpris på 20.000 euro.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.