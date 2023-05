WLTP er blitt et begrep de aller fleste kjenner til. De fleste vet også at rekkevidden blir kortere i vinterhalvåret, men hvor viktig er det så lenge bilen dekker ditt behov?

Mercedes-Benz EQA er en bil som kan dekke manges behov til priser fra under momsgrensen på en halv million kroner, med mindre du er skeptisk til prevensjon og kjører mye fra Oslo til Bergen og Trondheim.

Skal du ha maksimal rekkevidde må du vanligvis bestille en bil med drift på to hjul, og felgene bør helst være små. Du må også ligge unna ekstrautstyrslisten, da vekt også påvirker rekkevidden, men med mindre du vil være kjip og trakter etter hardplast vil du helst ikke det.

Listverk i valnøtt, klimatiserte seter og ekstra skinndetaljer løfter premiumfølelsen ombord. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Flere versjoner

Mercedes-Benz har en maksimal rekkevidde på 495 kilometer med sin EQA 250, mens versjonene 300 og 350 4Matic har 438 kilometer WLTP-rekkevidde, mens testbilen har 414 med en god del ekstrautstyr.

Så må du også tenke på at du ikke skal kjøre bilen fra 100 til 0 prosent, men at du gjerne vil finne en lader før batteriprosenten blir ensifret. Legg til at motorveishastighet, fullastet bil og høydemetre spiser rekkevidde, så hytta bør ligge nærmere enn 40 mil – mye nærmere.

Selv om Mercedes-Benz EQA 300 4Matic er en kompakt SUV, ser den bred og tøff ut bakfra. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Bra gjettometer

Vår uhøytidelige test i en håndfull kuldegrader og mye motorveikjøring viste at 46 prosent av batterikapasiteten ga 128 kilometers kjøring. Det ville bety 278 kilometer totalt, noe som betyr at Grimstad, Gålå og Haugastøl er innen rekkevidde.

Det er likevel langt under de 414, men ikke så fjernt fra de 318 kilometerne

gjettometeret fortalte oss ved start på bakgrunn av batterinivå, kjøremønster og temperatur.

Skal du lenger og finner en hurtiglader med 100 kW kan bilen teoretisk lades fra 10 til 80 prosent på en halvtime, men legg til noen minutter for ladekø, oppkoblingsplunder og kaldt vær.

Det store panorama soltaket slipper både lys og luft inn i kupeen med et vellykket førermiljø. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Trivelig ombord

Når du så sitter og venter på at batteriet fylles med en hamburger fra McDonalds eller matposen fra Kiwi som gjerne befinner seg ved siden av ladestasjonen, vil du trives ombord i denne velutstyrte bilen.

Du kan lytte til favorittmusikken fra et flott Burmester-anlegg mens du sitter i klimatiserte og elektrisk justerbare skinnseter med litt kort sittepute og ser opp på stjernehimmelen gjennom panoramasoltaket.

Når du kjører holder du fast i et tøft sportsratt i skinn med såkalt Dinamica semsket kunstskinn i grepsonene, men varme i det vil du savne. Du kan sette opp bilen i kjøresystemene som går fra Eco og Comfort til Sport og Individual, hvor du kan velge oppsett for drivverk, understell, styring og ESP.

Du kan benytte de mange funksjonene i den intuitive berøringsskjermen direkte, eller ved å bla omvendt vei via berøringsflaten mellom setene. Du kan betjene det omfattende digitale instrumentpanelet fra rattet eller lese av informasjonen i bilens head-up dispaly.

Selv med uttrekkbar pute er forsetene litt små, men elektrisk justering med tilt redder mye for mange. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Overivrig skiltleser

At den adaptive fartsholderen registrere en 60-sone og tilpasser seg den hastigheten i 110-sonen på motorveien er ikke bra, men ellers er bilen meget komfortabel og lettkjørt.

Akselerasjon og toppfart vil tilfredsstille de aller fleste og med sommerdekk på 20 tommers felger blir veigrepet bedre enn på 19-tommers vinterdekk.

19 tommers vinterhjul på tøffe AMG-felger passer godt inn i de store hjulbuene med sort SUV-plast. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Store felger påvirker også utseendet i positiv retning. I fargen Patagonia red metallic kommer linjer og detaljer godt frem, slik de sorte hjulbuene og øvrige designelementer også gjør. Som en kompakt SUV er proporsjonene harmoniske, så smak og behag avgjør om du vil like den litt eller mye.

I tillegg til kjøreoppsettet kan du justere regenereringen med hendlene på rattet, mens drivlinjen benytter bakhjulene hele tiden og forhjulene ved behov, uten at du merker mye til forskjellen. Fremkommeligheten er derfor mer enn god nok til alt du har lov til og trolig tør, mens stabiliteten og fremdriften på sommerføre også er god.

Den doble skjermen og turbininspirerte luftdysene har fulgt Mercedes-Benz i noen år, men de er til dels tidløse og praktiske. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Kostbar

Såkalt MBUX (Mercedes-Benz User Experience) gir deg talekommandoen «Hey Mercedes» slik at du kan benytte telefonen, klimaanlegget og en lang rekke funksjoner uten å slippe rattet eller ta øynene fra veien.

Adaptive LED-lys, elektrisk bakluke og navigasjon er standard, mens listverk i tre og 360-graders kamera er ekstrautstyr sammen med AMG Line og en lang rekke andre utstyrspakker. Prisen på over 700.000 kroner er høy, men med stjerne på panseret vil du gjerne ha det godt. Det har du i en EQA 300 4Matic med mye utstyr.

NØKKELINFO: Mercedes-Benz EQA 300 4Matic Drivlinje: 2 elmotorer, AWD HK/kW/Nm: 228/168/390 0-100 km/t: 7,7 sek. Toppfart: 160 km/t Vekt: 2.105 kg L/B/H: 670/212/277 cm Batteri (netto): 66,5 kWh Rekkevidde: WLTP 432 km Ladekapasitet: 100 kw Tilhengervekt: 1.800 kg Bagasjerom: 340/1.320 liter Pris: Fra 469.800 kr. Denne modellen 494.800 kr. Denne med utstyr 702.118 kr Pluss: design

Utstyrsnivå

Allsidighet Minus: Pris

Ladehastighet

Skiltleser Design: EQA er en kompakt SUV med vellykkede proporsjoner uten for mye fjas. Førermiljø: Det tilårskomne oppsettet er både elegant, brukervennlig og tidløst. Kjøreegenskaper: Med tohjulsdrift som lynraskt blir til fire, kommer du deg opp og frem om vinteren. Ytelser: Ingen racer, men kjapp nok ut på motorveien og ved forbikjøringer. Plass: To store og en liten får plass bak, sammen med en del bagasje bak 60/40-delt rygg. Mye for pengene: Startprisen er god, men tysk premium fordrer og fortjener mye ekstra. Konklusjon: 7 - Trivelig liten premium-SUV som blir kostbar når den er velutstyrt.

(Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor).