Mercedes E-Klasse er en bilmodell som har fulgt oss i flere tiår, gjennom flere generasjoner. Den har nesten like lenge vært taxisjåførenes favoritt og mange familiers drømmebil.

Plassen er svært god, komforten likeså. Dessuten har bilene et godt rykte på driftsikkerhet. Bilene er ofte velutstyrte, de finnes med mange ulike motoralternativer og byr i tillegg byr de på en god dose status.

Prisene derimot, har gjort at det ofte ble med drømmen. I alle fall som nye. Men på bruktmarkedet har de lenge vært aktuelle for flere. Selv om de holder seg godt i pris, gjør både år og kilometerstand noe med prisene. Som bruktbil er E-Klasse tilgjengelige for et langt bredere publikum.

Broom-Benny tester Mercedes E 350

Nå kan du få du disse billig

Bilen på disse bildene er fjerde generasjon og bærer internkode 212. Disse bilene kom i 2010. De fikk en stor facelift i 2014 og er fortsatte fram til de ble avløst av 213-modellen i 2016.

De eldste bilene som har gått langt, ofte som taxi, får man for rundt 50.000 kroner. Regn med at disse har et visst omsorgsbehov. For rundt 200.000 kroner får du en fin 2013-modell som har gått rundt 150.000 kilometer, om du ikke må ha største motor. For 500.000 kroner kan du få en topputstyrt E500 med V8-motor, som har gått lite, fra 2015. Aller dyrest er AMG-modellene.

Som alle andre biler har også denne generasjonen E-Klasse noen styrker og svakheter. Hva det er kan du se i videoene til denne saken.

Les også: Nærmere en folke-SUV kommer du nesten ikke

Denne artikkelen ble først publisert i Broom i 2022.