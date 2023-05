At elbiler er tunge, behøver ikke bety at de har dårlig rekkevidde, men høy vekt generelt påvirker bilers kjøreegenskaper negativt.

Du har kanskje lagt merke til dette når du med nysgjerrighet har prøvekjørt nye elbiler du har vurdert. Du får muligens en følelse av det når du sittet på i en Tesla Model 3 eller Y som drosje. De er stive og derfor ikke komfortable i byen, men hvorfor er det slik?

Tung bil og analogt understell

Balansen mellom solide kjøreegenskaper og behagelig fjæringskomfort, som blant annet har gjort VW Golf til en suksess, later til å være litt mindre raffinert når det kommer til elbiler. De har som kjent hundrevis av kilo med batterier i buken og all denne vekten må det jo tas kontroll på.

I denne saken er det ikke Porsche Taycan med luftfjæring og adaptive dempere det rettes skarpe pekefingre mot. Det kunne du godt gjort, for de store og dyre elbilene fra BMW, Audi, Porsche og Mercedes er definitivt veldig tunge, men siden understellene er utstyrt med støtdempere som tilpasser seg elektronisk, merker du ikke vekten før du kjører virkelig fort.

Vektproblematikken er langt mer synig der bilprodusentene har gått inn for å spare penger på dine (og egne) vegne, slik at bilene ikke skal bli for kostbare. Du får mye fancy utstyr, men på Tesla Model 3 og Y er det kun passivt understell å få. Det samme har vært tilfellet for Hyinday Ioniq 5 – inntil nå.

Produksjonen av Hyundai Ioniq 5 startet i 2021. Det er fremdeles et tiltalende utseende på bilen. Foto: Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Ikke bare forbedring av understell

Hyundai Ioniq 5 har nå fått flere oppgraderinger. Batteripakkens kapasitet er økt fra 72,6 kWh til 77,4 kWh. I tillegg er maksimal ladeeffekt økt fra allerede raske 225 kW til hele 239 kW. Det er mye i denne klassen.

At bilen lader hurtig og har solid rekkevidde er viktig, men kan det være minst like viktig at den faktisk er komfortabel når du farter rundt i byen?

Om du går rundt med slike tanker, vil du verdsette at alle nye Ioniq 5-modeller nå utstyres med det såkalte «Smart Frequency Dampers»-systemet.

Dette er et adaptivt understell som søker å gjøre turen mykere uten at du mister kontroll på all den vekten. Med firehjulsdrift veier bilen tross alt nærmere 2,2 tonn.

Et passivt understell, som på Ioniq 5 frem til det nye dempersystemet kom, (og mange andre elbilmodeller på det norske markedet), er satt opp med en betydelig stivhet så ikke kjøreegenskapene i svinger skal lide.

Fordelen med et understell som tilpasser seg, er at du kan få det beste fra to verdener. Over fartshumper og i byen er bilen myk og snill – på svingete landevei fremstår bilen som stram og presis.

Det skal sies at VW-gruppen leverer adaptivt understell som ekstrautstyr på både Skoda Enyaq og VW ID.4, og selv den rimelige VW ID.3 kan fås med et slikt understell. At dyrere elbiler som Audi Q4 e-tron, Mercedes EQA og BMW iX1 er å få med denne teknologien, er i større grad en selvfølge.

Litt artig er det at BMW gir det med som standardutstyr på iX1.

Hyundai Ioniq 5 AWD har to skjermer «smeltet sammen» til én. Det er ikke ulikt Mercedes' tilnærming til skjerm i bil, men de har siden gått vekk fra dette. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

«Feilen» er rettet opp

At ikke Hyundai Ioniq 5 kunne tilby et slikt system fra start, er litt synd. Denne visuelt spennende elbilen har hele tiden fremstått som et godt kjøp, men at den var i det hardeste laget for dem som kjører mye i byen, er det liten tvil om.

Nå er denne «feilen» rettet opp, og bilen kjører betraktelig bedre der asfalten har huller og sår, noe veinettet rundt i Oslo gjerne har.

Du vil merke stor forskjell, er vår konklusjon etter å ha kjørt den på veier med telehiv, veier med feilkonstruerte fartshumper og stygge arr etter vinterens herjing.

Hyundai Ioniq 5 AWD har blant annet fått bedre rekkevidde og hurtigere lading. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Ikke kjøp før du har prøvekjørt

Når tallene i brosjyren sammenlignes med konkurrentene, også før Hyundai Ioniq 5 fikk sin oppgradering, var det mye å like med denne bilen.

Med bakhjulsdrift, 228 hestekrefter og rekkevidde på 507 kilometer koster Hyundai Ioniq 5 fra 524.900 kroner. Bilen på bildene, en Ioniq 5 Long Range AWD Premium med to motorer, 325 hestekrefter og 481 kilometers rekkevidde starter på 564.900 kroner.

Det viktige for deg som skal ut og se på ny bil fremover, er å prøvekjøre bilen og se at slike egenskaper står til dine forventninger.

Tester du en ny Hyundai Ioniq 5, og sammenligner med konkurrentene uten et tilpasningsdyktig understell, kan du bli positivt overrasket.

(Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor).