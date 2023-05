ÖSTERSUND, SVERIGE: Når Andreas Mikkelsen kjører deg rundt på isen i sin WRC2-bil Skoda Fabia Rally med ispigger skjønner du hvor effektivt firehjulsdrift kan være.

Nå har riktignok slike rallybiler motorer, krefter, girkasser, differensialer og håndbrekk som gjør dem perfekte til oppgaven i hendene på eksperter. I hastigheter langt over det som virker fornuftig og tilsynelatende ved å oppheve noen fysiske lover navigerer Mikkelsen bilen stort sett sidelengs, men også med full kontroll.

Når du så setter deg bak rattet i en Skoda Enyaq Coupé iV RS med gategodkjente piggdekk på isen skjønner du fort at akselerasjonen er tregere, svingegenskapene dårligere og bremselengden lenger – veldig mye lenger.

Skoda Fabia RS Rally2 er bilen Andreas Mikkelsen håper å ta tilbake VM-tittelen i WRC2-klassen i år med. Foto: Petr Homolka

Mer effektiv

Sammenlignet med den dieseldrevne SUV-en Kodiaq som klamrer seg til registreringsstatistikken eller andre av Skodas tradisjonelle firehjulstrekkere er likevel firehjulsdriften mer effektiv i elbilen.

Det skyldes at en elmotor reagerer raskere enn en forbrenningsmotor samtidig som tregheten i mekaniske tannhjul og tunge akslinger uteblir. Responsen er umiddelbar, fordeling av kreftene mellom akslingene og hjulparene skjer raskere, og bilen er forutsigbar, selv om den er tyngre.

Alle elbiler er riktignok ikke like eller like effektive når det gjelder firehjulstrekk. MG Marvel R har ikke firehjulsdrift i revers, noe som kan gjøre det mer krevende å rygge hvis du satt deg fast når du kjørte forover.

Nå er heller ikke Skodas firehjulstrekksystem i fossilbilene det eneste eller det beste, da systemet baser seg på en såkalt Haldex-kobling som sender kreftene til bakhjulene ved behov. Dette er for å spare drivstoff ved rolig og normal kjøring, men du skal være meget følsom for å merke tregheten i systemet. Under normale forhold fungerer det utmerket og du bør ikke skylde på systemet hvis du setter deg fast.

Et fåtall Kodiaq, Octavia og Superb blir fortsatt registrert i Norge, mens Enyaq og Enyaq Coupé er i ferd med å overta Skoda-salget her til lands, langt de fleste med firehjulsdrift. Foto: Skoda

Mange systemer

Andre bilprodusenter baserer seg på mange forskjellige systemer, som alle har sine fordeler og ulemper når det gjelder pris, effektivitet og fleksibilitet. Mye styres av sensorer som merker hjulspinn og skrens, mens individuell bremsing av hjulene sender kreftene der de får gjort størst nytte for seg.

Flere Stellantis-merker, Volvo og Mini har et system i hybridbilene som benytter en elmotor på bakakslingen og bensinmotor foran, da dette er en enkel og rimelig løsning. Det betyr at bensinmotoren må startes for å få firehjulsdrift og systemet er tregere og svakere enn de fleste andre.

Større Mercedes-Benz, Audi og BMW-modeller har permanent firehjulsdrift med elektronisk styrte differensialer for optimal fordeling av kreftene. Land Rover er blant dem som har mekanisk firehjulstrekk med elektronisk låsbare differensialer mens enkelte Jeep-modeller og Mercedes-Benz G-klasse har manuelt låsbare differensialer på flere akslinger for maksimal fremkommelighet.

Noen sverger fortsatt til SUV med forbrenningsmotor og da er Skoda Kodiaq RS et godt valg. Foto: Škoda

Elektrisk firehjulsdrift

Fremtidens biler, det vil si elbiler, har uansett den fordelen at antispinn og stabilitetskontoll er raskere og mer effektiv, uansett om du har to- eller firehjulsdrift, noe som gjør bilen tryggere når du overdriver eller mister kontrollen.

Ulempen med Enyaq er at du ikke kan skru av ESP-systemet i noe særlig grad for å kjenne på bilens egentlige egenskaper, eller gynge deg ut av snøfonner og andre hindringer. Noe du får litt mer lov til i de fossildrevne modellene fra Skoda, selv om du ikke kan skru det helt av. At elbilen i utgangspunktet er bakhjulsdreven merker du lite til, da elmotoren foran kobler raskere inn en du kan si «hjulspinn».

Skoda Enyaq Coupe RS iV har en tøff fasong, men er også tøff under krevende vinterforhold. Foto: Škoda

Morsomt og lærerikt

Det betyr uansett at du i større grad kan ta kontrollen over bilen selv, men også lettere miste den. Derfor er en kjøretur på isbane, eller en stor og glatt parkeringsplass et utmerket område å teste bilen og systemene, så vet du hva du har å forholde deg til.

Dessuten er det skikkelig morsom å få bilen til å danse rolig fra side til side med overdreven overstyring i en dans som foregår i beskjeden hastighet og forhåpentligvis med full kontroll. På veien er kontrollen viktigere. men vet du hvordan bilen danser blir du en bedre sjåfør.

(Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor).