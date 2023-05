Denne fargen kostet bileieren dyrt

Du har kanskje lagt merke til det ute i trafikken du også – at enkelte bileiere har endret bakgrunnen på venstre side av bilskiltet.

Dette består av det norske flagget og en «N», på blå bakgrunn. Den har ganske mange endret til sort – men det er ikke tillatt.

Å tukle med bilskiltet er nemlig å betrakte som dokumentforfalskning og noe både politiet og vegvesenet kan slå ned på.

Ingen bønn

Det fikk eieren av en BMW erfare denne uken . Vedkommende ble vinket inn til kontroll og da var det ingen bønn: Gebyr på 3.000 kroner på grunn av fargen på skiltet.

RIKTIG: Dette er originalen og det er slik nasjonalitetsmerket skal se ut.

I tillegg viste det seg at eksosanlegget på bilen var ombygget/modifisert. Det fikk eieren mangellapp på.

I samme kontroll stoppet kontrollørene en bil som manglet nærlys. Her viste det seg at kjøretøyet var begjært avregistrert grunnet manglende forsikring og manglende omregistrering på ny eier. Fører klarte ikke å ordne opp i dette og bilen ble derfor avregistrert.

Sent ute med piggdekk

To kjøretøy fikk skriftlig mangel og må inn til etterkontroll grunnet omprogrammerte blinklys som gjør at disse i front på kjøretøyet lyser hele tiden. Det er ikke tillatt.

Et kjøretøy fikk også mangel på rustne bremseskiver samt gebyr for å kjøre med piggdekk.

Dette gebyret er på 1.000 kroner. Siste frist for å kjøre med piggdekk i Norge er for øvrig 1. mai. Blir man stoppet med piggdekk etter dette, må man kunne argumentere godt for at man faktisk har behov for å fortsatt bruke dem.

Artikkelen er først publisert av broom.no.