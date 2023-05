ST. MORITZ, SVEITS: – Alle Pagani-prosjekter er født fra visjoner og drømmer, og noen av de mest eksklusive Pagani-modellene kommer fra våre klienters ideer, fortalte Horacio Pagani da vi møtte ham på lanseringen av Huayra på Genève-utstillingen i 2011.

Pagani Huayra debuterte i Genève i 2011. Her med Horacio Pagani grå dress bak bilen. Foto: IVAR ENGERUD / Finansavisen

Utall varianter

Allerede den gang hadde vi hatt mer enn ti år med Pagani Zonda i nærmere et dusin spesialvarianter, så det var ikke fritt for at vi ante hva vi hadde i vente utover 2010-tallet fra Modenas mest eksklusive sportsbilprodusent ved Genève-introduksjonen.

Ganske nøyaktig 12 år senere har vi for lengst kommet ut av tellingen, men hvis vi har regnet riktig med BC, Roadster, Roadster BC, Imola, Tricolore og R er Codalunga den syvende spesialversjonen på Huayra.

Horacio Pagani er tydeligvis ikke opptatt av å følge trender mot enkle dashbord med kun en skjerm til å betjene alt. Her er det mye å feste blikket på. FOTO: I Foto: IVAR ENGERUD / Finansavisen

Bransjens beste

Felles for alle Paganis modeller er det et detaljfokus, material- og byggekvalitet av en annen verden. Slik har det vært siden Horacio Pagani, med bakgrunn i Lamborghini, startet sin egen virksomhet med støping av karbonfiberdeler for racing for 35 år siden. Da han debuterte med sin egen bil, Zonda, i Genève i 1999, tikket det umiddelbart inn bestillinger for flere års produksjon for de noen håndfull ansatte.

Utover 2000-tallet har Paganis ry bare vokst til å bli det ypperste av det ypperste i superbilverden, først med Zonda og siden med den videreutviklede Huayra.

Produksjonskapasiteten ligger nå på rundt 45 biler i året. Mer vil man ikke produsere for å beholde eksklusiviteten. En eksklusivitet som også sikres gjennom spesialvarianter med enda villere spesifikasjoner og prislapper enn «basisversjonen». Codalunga er den seneste, men neppe den siste.

Det formelig svermet rundt den spektakulære bilen når den sto stille. Foto: IVAR ENGERUD / Finansavisen

Langstrakt skjønnhet

«Longtail», «Langheck», «Codalonga». Kjært barn har mange navn, men når det handler om Pagani Huayra blir det altså «Codalunga». I bare fem eksemplarer – som Zonda Cinque – og med en pris du bare kan ta for gitt at er langt over andre biler i V12-klassen med 850 hestekrefter.

Huayra Codalunga har en ekstremt strukket bakpart. Porsche, Ferrari, Alfa Romeo og mange andre drev med dette på sine langløpsbiler på 1960- og 1970-tallet, og McLaren F1s Le Mans-bil var også en Longtail.

Kundeforespørsel

Horacio Pagani vet å smi mens jernet er varmt, og da et par kunder luftet tankene og ønskene om en Huarya-variant over dette klassiske racerbilfenomenet for noen år siden, ble tankene om Codalunga festet til konkrete ideer og skisser.

De lange karosseriene bidrar til aerodynamikk som gir høyere topphastighet, og trenden kommer igjen på hyperbilmodeller som McLaren Speedtail og Bugatti Chiron Super Sport.

Pagani har vel markedets vakreste girsystem, i hvert fall for de som like mekanikk. Foto: IVAR ENGERUD / Finansavisen

36 cm lengre

De (virkelig) store pengene ligger i bygging av spesialutgaver, og til det har Pagani interne karosserimakere i en avdeling de kaller Grandi Complicazioni. Bare navnet vitner om at dette blir dyrt.

De beholdt teknikken med den velkjente V12-eren, men tok karosserioppgaven på alvor og strakk det 36 centimeter lenger enn normalt. Samtidig ble prisen strukket til syv millioner euro.

Du måtte være blant de fremmøtte på The ICE for å få glede av synet og lyden av Codalunga på isunderlag. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Tallet er fem

Kun fem kunder kan glede seg til sitt eget Codalunga-eksemplar. Selv om du eventuelt skulle være i markedet for en bil til over 75 millioner kroner (før avgifter), trenger ikke lure på om de har noen igjen. Det har de selvsagt ikke.

Da må du nok heller kontakte den norske representanten Formula Automobile og høre om de kan skaffe deg en «vanlig» Pagani først. Slike spesialbiler er forbeholdt de beste kundene, som gjerne har både en og tre Pagani fra før.

Men å nyte det vakre synet og den herlige lyden av at den strakk seg ut over isflaten i St. Moritz, det var «gratis».

(Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor).